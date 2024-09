Peinados aesthetic inspirados en los 90s y 2000 según el street style de Nueva York

Mechones sueltos, scrunchies XL y coletas desenfadadas fue un poco de lo que se vio en el street style de Nueva York tras unos agitados días con la semana de la moda. Además de las pasarelas y las grandes tendencias de moda, no pasaron desapercibidos los peinados aesthetic, así que hicimos una breve recopilación de lo que puedes llevar en esta temporada y lo que resta del año para tener un look trendy. No te vayas sin leer: 5 peinados para cabello midi fáciles de hacer y en tendencia este Otoño 2024.

Los mejores peinados aesthetic según la Semana de la Moda de Nueva York

1. Moños grandes

Nada complicado de replicar. Lo que necesita tu cabello son moños grandes (en broche) para acomodarlos como desees y así armarás un peinado rápido pero de gran impacto.

2. Broches sencillos

Siguiendo la misma fórmula de los moños grandes, los broches más básicos del mercado serán más que suficiente para acomodar tu melena —lo mejor es que son favorecedores tanto para pelo largo como para corto, y sirve en cualquier textura de cabello.

3. Diademas anchas

El accesorio más funcionar para calmar un bad hair day o para simplemente añadir un toque dosmilero a tu outfit. Hazlo más chic usando una diadema de seda.

4. Mid Updo

Basta con recoger el cabello y acomodarlo en un updo a la mitad, dejando mechones gruesos sobre el rostro, da un aspecto pulido pero sin perder la comodidad. Es versátil y atemporal.

5. 90’s Hairstyle

Con aires de las Spice Girls, un peinado que no tiene falla. Si tienes el cabello extra largo, sabes que debes sacarle provecho a esta opción. ¡Pero también funciona con pelo corto! Estiliza los mechones sobre el rostro para tenerlos intactos durante el día.

6. Space Buns

Solamente necesitas dos chongos tamaño mini a los costados y tendrás un peinado sencillo y perfecto para la temporada. Puedes añadir accesorios, como listones o broches de colores, además de que es un peinado que complementará cualquier outfit.

7. Pinza de cabello

Otro accesorio infalible de toda girly, la pinza de cabello toma un retorno triunfal esta temporada y nos encanta cómo luce con suéteres chunky y pantalones holgados para un look desenfadado pero femenino.