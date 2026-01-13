Suscríbete
Belleza

Odessa A’zion confirma que los flecos también pertenecen al pelo rizado

El fleco rizado vuelve al centro de la conversación beauty y Odessa A’zion se convierte en una referencia clara de cómo las mujeres están dejando atrás la lógica de corregir su textura natural

Enero 12, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
83rd Annual Golden Globes - Arrivals

Odessa A’zion confirma que los flecos también pertenecen al pelo rizado

JC Olivera/2026GG/Penske Media via Getty Images

El fleco ha sido presentado como un territorio casi prohibido para las mujeres con pelo rizado. Demasiado difícil, demasiado impredecible, demasiado riesgoso. La idea de que solo el pelo lacio podía sostener un fleco limpio y favorecedor se instaló con fuerza en el imaginario estético, sin embargo, en 2026 esa narrativa empieza a resquebrajarse, y Odessa A’zion es una de las figuras que mejor lo ejempla.

También te interesa...
83rd Annual Golden Globes - Inside
Celebridades
Kylie Jenner y Timothée Chalamet son la pareja del momento
Enero 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Leo dicaprio.jpeg
Celebridades
Leonardo DiCaprio llega a los Golden Globes 2026 sin Vittoria Ceretti y acompañado por su madre
Enero 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Su aparición reciente en los Golden Globes con un fleco rizado, corto, irregular y visiblemente natural no funciona como un gesto aislado ni como una excentricidad de alfombra roja. Es, más bien, una señal clara de algo que viene gestándose desde hace tiempo: las mujeres con pelo rizado dejaron de intentar corregir su textura para empezar a dialogar con ella, incluso en zonas históricamente conflictivas como la frente.

El fleco que lleva Odessa no busca simetría ni control absoluto. No está alisado, no está fijado, no pretende verse igual durante toda la noche. Y ahí está su fuerza. Este tipo de fleco no actúa como un marco rígido del rostro, sino como una extensión orgánica del volumen y el movimiento natural del rizo. Lejos de endurecer la expresión, la vuelve más interesante, emocional y real.

El gesto es relevante porque rompe con una lógica correctiva que dominó durante décadas la industria de la belleza. A las mujeres con pelo rizado se les enseñó a alisar, definir en exceso o esconder ciertas zonas para encajar en estándares pensados para otro tipo de cabello. El fleco rizado —imperfecto, cambiante, vivo— cuestiona esa imposición desde el centro del rostro.

Esta reconciliación con los flecos no nace del deseo de verse arreglada, sino de aceptar que el cabello no tiene que comportarse para ser elegante. En el contexto actual, donde la belleza se aleja cada vez más del acabado impecable y se acerca a la autenticidad, el fleco rizado se convierte en un símbolo de libertad estética.

El fleco que lleva Odessa no busca simetría ni control absoluto.jpg

El fleco que lleva Odessa no busca simetría ni control absoluto

Getty images

No se trata de que todas las mujeres con rizos adopten este corte, sino de que ahora existe la opción sin culpa ni advertencias alarmistas. El fleco deja de ser una promesa de frustración para convertirse en una elección personal, adaptable y flexible. Cada rizo cae distinto, cada día se ve diferente, y esa variación deja de percibirse como error.

Odessa A’zion no reinventa el fleco, pero sí lo libera. Lo saca del molde pulido y lo devuelve a un terreno más honesto, donde el pelo rizado no tiene que pedir permiso para ocupar espacio. En 2026, esa reconciliación no solo es estética, también es cultural. Y empieza justo ahí, en esos mechones que caen sin intentar convencer a nadie.

fleco peinados pelo rizado Golden Globes
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
El truco de estilo de Julia Roberts que nunca pasa de moda y la mantiene rejuvenecida.jpeg
Belleza
El truco de estilo de Julia Roberts que nunca pasa de moda y la mantiene rejuvenecida
Enero 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Las uñas metálicas de Loreto Peralta.jpg
Belleza
Las uñas metálicas de Loreto Peralta
Enero 09, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
35th Gotham Film Awards - Arrivals
Belleza
Diseños de uñas cuadradas perfectas si aún no estás lista para volver al maximalismo
Enero 09, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Todos los looks de Carrie Bradshaw en la tercera temporada de And Just Like That
Moda
El vestido nupcial que eligió Sarah Jessica Parker para recibir su Globo de Oro de Honor 2026
Enero 07, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Berlin - August, 2025
Belleza
¿Es importante cambiar de look cuando empieza el año?
Cambiar de look al iniciar el año puede ser un gesto simbólico, emocional o simplemente práctico. Qué dice la psicología, cómo lo interpreta la moda y cuándo tiene sentido hacerlo —o no—
Enero 07, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Icy makeup, el maquillaje del invierno que redefine el concepto de piel luminosa.jpg
Belleza
Icy makeup, el maquillaje del invierno que redefine el concepto de piel luminosa
Tonos fríos, acabados perlados y una nueva forma de entender la luminosidad definen el icy makeup, la tendencia de maquillaje que marca el invierno con una estética limpia y sofisticada
Enero 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Closing Red Carpet - 22nd Marrakech International Film Festival
Belleza
¿Cuándo sí y cuándo no debes teñirte el pelo de rubio?
Teñirse de rubio puede ser un acierto o un error según el estado de tu cabello, tu rutina y el matiz elegido
Enero 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
¿Quién es la nail artist que elabora los diseños de uñas de Cynthia Erivo?.png
Belleza
Las tendencias de uñas que ya no usaremos en 2026
El cambio de ritmo en la moda también se nota en las manos y estas son las tendencias de uñas que pierden fuerza en 2026
Enero 03, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García