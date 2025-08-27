Manicure para hombres: Yuri Ancarani luce las uñas más espectaculares del Festival de Cine de Venecia 2025

La edición 82 del Festival de Cine de Venencia trae consigo propuestas que rompen los esquemas de lo antes visto, aunque generalmente los reflectores suelen estar puestos en los vestidos de alta costura y los diamantes de las celebridades, el cineasta Yuri Ancarani consiguió robar cámara con un gesto tan sencillo como contundente, un manicure rojo brillante que elevó su presencia en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia 2025.

La tonalidad escogida —un rojo intenso, luminoso, de acabado cremoso— evoca la sofisticación clásica de los esmaltes que históricamente se asociaban con la feminidad, pero trasladados con naturalidad a unas manos masculinas. El resultado no fue un accesorio, sino un elemento central de su look, capaz de dialogar con su barba canosa, su sonrisa y la sobriedad de su traje de etiqueta.

El manicure masculino, un detalle pequeño, pero significativo

Las uñas perfectamente cuidadas, ligeramente redondeadas y esmaltadas con precisión transmiten intención y conciencia estética, particularmente en el Festival de Cine de Venecia donde la moda y el cuidado de los detalles se convierten en lenguaje paralelo al cine, este manicure confirma la creciente normalización del esmalte en la estética masculina. No se trata de provocar, sino de asumir que el cuidado y el color también son parte del repertorio de estilo para los hombres contemporáneos.

El rojo elegido tiene además un simbolismo evidente y artístico, lleno de pasión, fuerza y visibilidad. En Yuri Ancarani, el manicure no fue un accesorio, sino un complemento narrativo en sintonía con su carrera como artista visual acostumbrado a cuestionar convenciones.

El total look de Yuri Ancarani

El manicure fue aún más poderoso al contrastar con el resto del conjunto:



Traje : un esmoquin negro de corte clásico, perfectamente entallado, con solapas satinadas que proyectaban elegancia contenida.

: un esmoquin negro de corte clásico, perfectamente entallado, con solapas satinadas que proyectaban elegancia contenida. Camisa : blanca y pulida, sin distracciones o extravagancias.

: blanca y pulida, sin distracciones o extravagancias. Corbata de moño : anudada con naturalidad, sin rigidez excesiva.

: anudada con naturalidad, sin rigidez excesiva. Cabello y barba: estilizados con un acabado natural, la barba ligeramente plateada aportando textura y madurez, mientras que el corte de cabello corto enmarca un rostro expresivo.

Ese contraste entre la formalidad monocromática del esmoquin y el estallido cromático de las uñas crea una tensión estética irresistible, que revela la capacidad de un detalle mínimo para redefinir la narrativa visual de todo un look.

Yuri Ancarani en el Festival de Cine de Venecia Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

El impacto cultural del manicure para hombres

Que un creador como Yuri Ancarani luzca un manicure en la alfombra roja de Venecia no es un gesto aislado. Forma parte de una transformación más amplia donde artistas, músicos y actores incorporan el color en las uñas como extensión de su estilo personal. Desde Bad Bunny hasta Harry Styles, la manicura masculina ha dejado de ser provocación para convertirse en un recurso más dentro del repertorio de la moda.

En este caso, sin embargo, el impacto fue mayor porque se trató de un festival tradicionalmente dominado por el código formal de la etiqueta. Al presentarse con uñas rojas brillantes, Ancarani rompió la rigidez sin sacrificar elegancia, demostrando que la sofisticación masculina también puede escribirse con esmalte.