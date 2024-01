Los 5 tintes de cabello que mantienen vivo el lujo silencioso en 2024

Si ya leíste nuestra guía de belleza con los 12 tintes de cabello que serán tendencia en 2024, es momento de señalar los que sí o sí evocan al lujo silencioso. 2023 fue el año designado para agrandar la ola del quiet luxury (lujo silencioso), y aunque hubo opiniones divididas sobre cómo llevarlo en tu guardarropa, desciframos la manera de introducirlo al tinte de pelo. Si quieres lucir elegante y sofisticada con un color predeterminado a lo fancy, estas son las opciones indicadas.



¿Qué color de pelo está de moda 2024?

Si aún no encuentras tu color de pelo ideal, quizá sea momento de probar alguna tonalidad que venga en 2024. Cherry Coke, Rubio Icy, cobre estilo brunette y más tonalidades que aluden a la elegancia y funcionan a cualquier edad. Pero si lo que estás buscando es el quiet luxury, apuesta por tonos multidimensionales que no necesariamente son reflejos muy marcados —busca que cada tono sea mezclado a la medida, y no como un highlight.

1. Rubio oscuro

El dark blonde es una tonalidad que refuerza el lujo silencioso, ya que lleva un blend sutil de reflejos claros con una melena semi oscura (puede ser en café claro o dorado). Garantizada para atraer dinero.

2. Café chocolate

Si tu cabello es color marrón, dale más brillo con un efecto glossy (puede ser con un tratamiento semi-permanente) o mézclalo con lowlights en color chocolate para que la melena tenga más movimiento.

3. Brushlight color rojo

El efecto brushlight consiste en darle reflejos más naturales al cabello. Y si lo llevas en un tono rojo, tendrás una melena sumamente enriquecida en color y con un gran atractivo.

4. Reflejos dorados

Si quieres apostar por las mechas, pídelas en un tono dorado. Tienen un acabado más aterciopelado y le da un brillo natural al cabello, además de que es muy favorecedor ante cualquier rostro.

5. ‘Shiniest Brunette’

Necesitas un par de mechas en color café claro para darle a tu base de pelo negro un notorio contorno de brillo. No solo es de fácil mantenimiento, sino que funciona perfecto con el cabello extra largo o muy corto.