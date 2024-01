Los 3 colores de labios que las expertas de moda usarán en enero 2024

A medida que el calendario da paso a un nuevo año [2024], el mundo de la belleza y la moda espera con ansias las tendencias emergentes que darán forma a los estilos y preferencias en los próximos meses. En enero, un mes a menudo asociado con nuevos comienzos y experimentación sartorial, el foco se centra en los colores de labios que prometen hacer una declaración y marcar la pauta para el año que comienza. Por eso tenemos los tres tonos imprescindibles de la temporada.

Tres labiales para enero 2024 en tendencia

Ya sea abrazar la elegancia clásica, experimentar con tonos no convencionales o mantenerse a la vanguardia con un estilo contemporáneo, estos colores de labios están destinados a convertirse en las opciones preferidas para quienes buscan hacer una declaración de moda al ingresar al nuevo año 2024.

1. Baby Pink mate

Estando aún en la temporada de invierno, la consistencia del mate seguirá figurando como parte de los labiales imprescindibles, especialmente en un tono rosa gracias al coquettecore y el girlcore que se soldificó desde finales del 2023. El tono perfecto para cualquier tipo de maquillaje o outfit.

• Nuestro favorito: Dolce & Gabbana Labial en mousse Devotion color Rispetto.

getty

2. Rojo Fresa

El strawberry makeup aún no pierde fuerza, pero lo puedes llevar de manera más casual con un tono rojo fresa brillante o fuerte para complementar cualquier look. No solo es el labial predilecto de Taylor Swift, sino que nos encanta usarlo por su versatilidad y toque femenino.

• Nuestro favorito: MAC Cremesheen Brave Red

getty

3. Borgoña brillante

La mezcla perfecta entre el girlcore y un aspecto gótico, el tono borgoña te hace lucir mucho más sofisticada de manera fácil y rápida. Basta una pasada de un labial mate o brillante para complementar cualquier conjunto sin perder de vista la temporada invernal.

• Nuestro favorito: Dior Rouge Forever color Forever Bold.