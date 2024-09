Los 11 cortes de pelo corto que más rejuvenecen y están en tendencia para Octubre 2024

Al llegar octubre de 2024, es momento perfecto para renovar no solo nuestro armario, sino también nuestro corte de pelo. Esta temporada, el cabello corto se apodera del protagonismo con una mezcla dinámica de audacia, elegancia y frescura. Ya sea que estés lista para cortar tu melena o simplemente busques actualizar tu look actual, las últimas tendencias tienen algo para todas: desde bobs elegantes hasta pixies juguetones, el corte adecuado puede quitarte años de encima y hacerte sentir más segura que nunca. No te vayas sin leer sobre los 5 peinados para pelo corto que estarán de moda en Otoño-Invierno 2024.

Cortes de pelo corto en tendencia para la temporada de Otoño 2024

Nos seguiremos inspirando en los archivos de los noventa y veremos un giro moderno para los cortes de pelo bob, mientras hay variaciones entre los que son rectos o con mucho corte de capas. Esto y más es lo que viene en cuestión de tendencias para el pelo corto este octubre 2024.