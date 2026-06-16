¿La niacinamida funciona o está sobrevalorada? Lo que dicen los estudios

La industria de la belleza tiene una capacidad extraordinaria para convertir ingredientes útiles en fenómenos casi milagrosos. Cuando eso ocurre, suele aparecer una reacción inevitable: la sospecha de que el activo en cuestión no merece tanta atención, pero detrás de la niacinamida hay respaldo científico. Está presente en sérums, limpiadores, cremas hidratantes, protectores solares y tratamientos para el acné. Su nombre aparece con tanta frecuencia que resulta razonable preguntarse si estamos ante uno de los ingredientes más completos del cuidado de la piel o simplemente frente a una tendencia impulsada por el marketing.

La respuesta se encuentra en un punto intermedio. La niacinamida no es un ingrediente milagroso capaz de transformar la piel de la noche a la mañana, pero tampoco es una moda vacía. Se trata de una forma de vitamina B3 que ha sido estudiada durante años por sus efectos sobre distintas funciones de la piel, especialmente aquellas relacionadas con la barrera cutánea, la inflamación y la producción de sebo.

Uno de los beneficios mejor documentados es su capacidad para fortalecer la barrera de la piel. Esta estructura actúa como una especie de escudo que ayuda a retener la hidratación y protege frente a agresiones externas como la contaminación, los cambios de temperatura o ciertos ingredientes irritantes. Cuando la barrera cutánea se encuentra alterada, pueden aparecer sequedad, sensibilidad y enrojecimiento. Diversas investigaciones han observado que la niacinamida contribuye a mejorar esa función protectora, lo que explica por qué suele recomendarse para pieles sensibles o reactivas.

Otro aspecto que ha despertado interés es su relación con las manchas y la uniformidad del tono. A diferencia de otros activos que buscan eliminar directamente la pigmentación, la niacinamida interviene en procesos relacionados con la transferencia de melanina hacia la superficie de la piel. Esto significa que puede ayudar a mejorar gradualmente la apariencia de ciertas manchas, aunque los resultados suelen requerir constancia y expectativas realistas.

También existe evidencia sobre su capacidad para regular la producción de grasa. Por esta razón, se ha convertido en un ingrediente frecuente dentro de las rutinas dirigidas a personas con piel mixta o grasa. Sin embargo, es importante entender que no elimina por completo el sebo ni sustituye tratamientos médicos cuando existe acné moderado o severo.

¿La niacinamida funciona o está sobrevalorada? Lo que dicen los estudios Pexels

La popularidad de la niacinamida ha generado otro fenómeno: la carrera por las concentraciones cada vez más altas. Actualmente es posible encontrar productos con porcentajes del 10%, 15% e incluso superiores. No obstante, varios especialistas señalan que mayores concentraciones no necesariamente implican mejores resultados. En algunas personas, especialmente aquellas con piel sensible, cantidades elevadas pueden provocar irritación, enrojecimiento o sensación de incomodidad.

Parte de la percepción de que la niacinamida está sobrevalorada proviene precisamente de expectativas poco realistas. En redes sociales suele presentarse como una solución para poros visibles, manchas, textura irregular, exceso de grasa, líneas finas y sensibilidad al mismo tiempo. Aunque puede influir en varios de estos aspectos, sus efectos suelen ser graduales y moderados. La realidad clínica rara vez coincide con las transformaciones instantáneas que a menudo se muestran en internet.

¿La niacinamida funciona o está sobrevalorada? Lo que dicen los estudios Pexels

Otro factor que explica su permanencia en el mercado es su versatilidad. A diferencia de algunos ingredientes que requieren rutinas muy específicas o presentan incompatibilidades frecuentes, la niacinamida suele integrarse con relativa facilidad junto a activos como ácido hialurónico, péptidos, ceramidas e incluso retinoides. Esa capacidad de adaptación la convierte en una herramienta práctica para diferentes tipos de piel.

Entonces, ¿funciona o está sobrevalorada? La evidencia científica apunta a que funciona, pero probablemente no de la manera espectacular que algunas campañas publicitarias sugieren. Su principal fortaleza no reside en producir cambios dramáticos, sino en mejorar progresivamente varios aspectos relacionados con la salud de la piel.