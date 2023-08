El strawberry girl makeup de Hailey Bieber es una realidad, y así se lleva

It’s all about strawberry girl summer 🍓; casi a finales de julio se detonó una tendencia que veríamos fructífera, hasta que una de las figuras más reconocidas del mainstream la puso en boca de todos: el strawberry girl look, mismo que consiste en mantener un estilo sencillo pero glowy gracias a la mezcla de contornos rosa palo con sombras ligeras y un lip balm sutil.

¿Qué es el estilo strawberry girl aesthetic?

Antes de que esta estética llegara, existieron el vanilla girl y el latte girl, que proponían estilos más apegados a lo natural, menos cargados de maquillaje y de color, apostando por bronzers que iluminaran el rostro con mucha sutileza y llevando los labios casi nude pero con un toque tanto matte como glossy. La apuesta strawberry trabaja bajo una misma paleta de tonalidades rosa —especialmente los colores rosa pastel, rosa palo, rosa bronce y rosa fresa, claramente—; son los soft pinks y rojos afrutados que dan esta estética cute e inocente, el cual inspira a las salidas de picnic o mientras leer un libro bajo los rayos del sol.

Cómo llevar el maquillaje strawberry girl

Hailey se encargó de mostrarle a sus seguidores cómo conseguir el look strawberry girl, y subió un breve tutorial de lo que hace ella para maquillarse diariamente y dar estas vibes por lo que resta del verano 2023. “Me encanta usar el rubor para iluminar el rostro”, dice, “es un básico para mí en casi todos los looks, aunque no siempre tiene que ser el protagonista, definitivamente tiene un papel. Creo que el mejor consejo que puedo dar sobre el rubor es probarlo. Elegir uno que sea cremoso o tipo almohadilla facilitará su difuminado y será más indulgente [para facilitar la aplicación]”.

El resto es aplicar blush en al menos dos tonalidades distintas de rosa (Bieber usa en rosa fresa y rosa pastel), para mezclarlos y obtener la mejor fusión tan ganadora como una malteada de fresa. En los labios hay que difuminar muy bien para no tener un acabado marcado —mientras más difuminado, mejor. Aquí puedes experimentar con diferentes tonalidades, desde rosa pálido hasta rosa fuerte casi fucsia, pero en un acabado tenue.

Esenciales para el strawberry makeup de Hailey Bieber

Si quieres probar este strawberry girl aesthetic, te decimos qué opciones hay en el mercado. Saca tu lado más girly y juega con diferentes tonalidades rosa de bronzer, blush y lipbalm para darle un twist a tu maquillaje diario.

• Too Faced Cloud Crush Blush: este rubor suave como terciopelo y ultra suave proporciona una cobertura ajustable, un color rejuvenecedor y un efecto difuminador que hace que se sienta como una segunda piel.

• Pat McGrath Labs Divine Blush: Legendary Glow Colour Balm: ‘Paradise Peony’ es un coral cálido de tono rosa que favorece a todos los tonos de piel.

• Westman Atelier Super Loaded Tinted Cream Highlighter en Peau de Peche: Una crema iluminadora para mejillas y ojos que proporciona un cálido resplandor en tonos favorecedores.

• L’Oreal Paris Balm-in-Lipstick with Pomegranate Extract: lápiz labial ligero que hidrata y nutre al instante los labios con una fórmula infusionada de granada.

• PIXI Sheer Cheek Gel: rubor en gel translúcido libre de aceites que crea un rubor natural de color que dura todo el día.

• Too Faced Lip Injection Extreme Lip Shapper: de larga duracioìn y con acabado semi-mate, usa el post-op pink o el puffy nude.