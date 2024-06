El Chanel 5 que se ponía Marilyn Monroe para dormir tiene nueva edición limitada

No hay duda de que nos han cautivado los perfumes para usar antes de dormir, como el Chanel No. 5 de Marilyn Monroe. Pues esta reconocida línea de la maison, de la que viene la famosa frase de la actriz mencionando que ‘sólo se ponía unas gotitas antes de dormir’, tiene nueva edición plenamente inspirada en Monroe y lo que conlleva la sensualidad de usar esta fragancia en la noche.

¿Cuál es el perfume que usaba Marilyn Monroe? Hay nueva edición limitada

Marilyn Monroe usaba famosamente el perfume Chanel No. 5. En una entrevista de 1952 con la revista Life, ella comentó con su característico estilo que no usaba nada para dormir excepto “unas gotas de Chanel No. 5", consolidando la asociación de la fragancia con su glamour y atractivo. Este respaldo contribuyó significativamente a la perdurable popularidad y estatus icónico del perfume, y ahora, 72 años después llega una nueva versión en homenaje a Marilyn, el ícono que nació un 1 de junio y dijo estas poderosas frases sobre belleza, vida y éxito.

Chanel No. 5 L’Eau Drop Bottle tiene un diseño de envase inspirado por Marilyn Monroe, con una reconocible nota de aldehído que se mezcla con jazmín, rosa y ylang-ylang, añadió cítricos y madera de cedro, considerado “la versión más fresca y más casual del No. 5".

La idea es que este empaque sea una gota de fragancia, como las que tocaban el cuerpo de Marilyn. La jefa de empaque y diseño en Chanel, Sylvie Legastelois, explicó a una revista de moda que la botella original del Chanel No. 5 creada por Coco Chanel vino de “un decantador de Whisky que Coco fio en la casa de su amado Capitán Arthur Edward ‘Boy’ Capel” —aquí puedes leer más la historia de cómo el romance de Coco Chanel con un príncipe ruso la llevó a crear Chanel No. 5.

La nueva botella de Chanel 5 inspirada en Marilyn Monroe estará a la venta el 13 de junio por edición limitada. ¿Lista para colocar esta fragancia en tu tocador? También aquí están los 10 perfumes que las mujeres francesas usan para las noches de verano 2024.