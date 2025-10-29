Suscríbete
Belleza

El beauty look perfecto para una noche de gala, inspirado en Bianca Balti

El maquillaje y peinado de Bianca Balti en la gala Mujeres del Año 2025 de Harper’s Bazaar personifican la elegancia moderna con equilibrio, sutileza y precisión

October 29, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
image004.jpg

El beauty look perfecto para una noche de gala, inspirado en Bianca Balti

Cortesía Bvlgari

El paso de Bianca Balti por la gala Mujeres del Año 2025 de Harper’s Bazaar fue una clase magistral de elegancia y sobriedad. Su presencia, marcada por un maquillaje natural y un peinado estructurado, reafirmó que la sofisticación no depende del exceso, sino del control y la armonía entre los detalles.

La piel fue el punto de partida, satinada, uniforme y con un brillo natural, sin rastros de pesadez. Este acabado skin-like busca reflejar la textura real del rostro, elevando la frescura sobre la cobertura. Cada toque de luz estuvo estratégicamente colocado para resaltar los pómulos y enmarcar la mirada sin necesidad de contornos marcados ni efectos artificiales.

Los ojos, protagonistas absolutos, se definieron con un delineado limpio y pestañas perfectamente separadas que aportaron profundidad sin dramatismo. Las sombras neutras en tonos arena y beige crearon un equilibrio entre intensidad y suavidad, demostrando que el magnetismo puede surgir del trazo más sutil.

Los labios nude, con un acabado satinado, sellaron el conjunto con un gesto de naturalidad que realza la estructura facial sin robar atención. Es la clase de maquillaje que no compite con el rostro, sino que lo acompaña: equilibrado, moderno y tremendamente fotogénico.

El peinado con raya lateral y efecto húmedo aportó la dosis exacta de fuerza visual. Pulido, geométrico y sin volumen innecesario, este recogido refleja una tendencia que ha conquistado las más recientes pasarelas y se trata de minimalismo estructurado en su máxima expresión. Su brillo controlado y la limpieza de líneas acentúan los rasgos y otorgan protagonismo a las joyas, creando un equilibrio entre disciplina y feminidad.

image003 (2).jpg

Bianca Balti llevó el peinado con raya lateral y efecto húmedo durante la Gala de Mujeres del año 2025

Cortesía Bvlgari

En conjunto, el look de Bianca Balti resume la esencia del lujo silencioso repleto de belleza finamente retocado con un conjunto completo de Alta Joyería Serpenti con diamantes y esmeraldas, que incluyó un collar gargantilla y dos pulseras, combinado con pendientes Serpenti sostenido por la confianza y el refinamiento.

La aparición Bianca Balti en la gala fue más que un momento estético; fue una declaración de cómo el poder visual de la sencillez puede dominar incluso las noches más glamurosas.

gala bvlgari joyas Harper’s Bazaar
Eurídice Aiymet Garavito García
