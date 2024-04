Por qué no deberías cortarte el pelo durante este eclipse solar 2024

¡Llegó el día del eclipse solar 2024! Este lunes 8 de abril, los habitantes de Norteamérica serán testigos de un eclipse total de sol, un evento astronómico que bien traerá consecuencias en las energías que nos rodean tanto a nivel interno como externo. Es precisamente en este último punto que surge la pregunta, ¿qué pasa si corto mi cabello en eclipse solar? Así como tenemos las fechas del calendario lunar para cortarse el cabello en 2024, hacerlo durante este fenómeno que hace una obstrucción total sobre el disco solar puede dar diferentes respuestas. Te puede interesar saber por qué no debes tener relaciones íntimas durante el eclipse del 8 de abril.

¿Podemos cortar el pelo durante el eclipse? La respuesta corta: no 💇‍♀️

Cuando se trata de creencias sobre un eclipse solar, algunos piensan que no debes dormir con el pelo mojado o te convertirá en “un lunático” —pero lo mismo han mencionado de que si tu bebé nace durante un eclipse, tendrá súper poderes. ¿Así nacería Batman?

La astróloga Anne Ortelee dijo en entrevista a Coveteur que “los eclipses pueden afectar la percepción que las personas tienen de sí mismas (física o de otra manera), y cómo ven a otras personas”. “Lo que hacen los eclipses es sacar a la luz situaciones”, continúa.

Este eclipse solar 2024 tendrá lugar en Aries, un signo reconocido por tener cierta vitalidad juvenil que, regidos por Marte, tienden a ser enérgicos y a tener un fuerte sentido de sí mismos. Así que, considerando que a los Aries les gusta demostrarse a sí mismos con un aspecto natural, es posible que NO necesites cortarte el pelo durante el eclipse solar 2024, ya que lo importante es mantenerse fiel a lo natural y despreocupado.

The Times of India explica que la práctica del Chiatra Amavasya coincide con un eclipse solar, lo cual dicta los do’s and dont’s sobre qué hacer durante estos sucesos astronómicos. Por ejemplo, mencionan que atraen energía positiva las prácticas espirituales, hacer fasting o donaciones, pero habrá energía negativa en cortarse el pelo o las uñas, dormirse durante el eclipse o hacer una compra sospechosa. ¡No queremos bad vibes! “Durante el Chiatra Amavasya se aconseja no cortarse el pelo o las uñas, ya que se cree que trae energía negativa y puede ser disruptivo en el día. Es mejor esperar al día siguiente para hacer estas actividades; pospón las actividades de aseo”, escriben.

¿Cuáles son los mejores días de abril 2024 para cortarme el pelo?

Hay dos corrientes principales de pensamiento sobre los mejores días para cortarse el cabello: las fases lunares y los signos astrológicos. Aquí tienes un desglose para abril de 2024 basado en ambos:

Fases Lunares:

Crecimiento y grosor: Si quieres que tu cabello crezca más rápido y más grueso, apunta a cortarte el cabello durante la fase de luna creciente (entre la luna nueva y la luna llena). En abril de 2024, esto excluye:

• Luna Nueva: 2 de abril (no es ideal para cortes de cabello).

• Luna Llena: 16 de abril (no es ideal para cortes de cabello)

Signos Astrológicos:

Crecimiento: La creencia tradicional sugiere que los cortes de cabello durante Leo (poderoso pero no ideal para recortes) y Virgo (poderoso pero no ideal para recortes) son buenos para el crecimiento. Sin embargo, estos signos caen en:

• Leo: 15 de mayo (fuera de abril).

• Virgo: 14 de junio (fuera de abril)

Mantenimiento o crecimiento más lento: Si quieres mantener tu estilo actual o ralentizar el crecimiento, apunta a cortes de cabello durante los días regidos por Capricornio, Acuario, o días para desalentar el crecimiento según el Old Farmer’s Almanac. Aquí tienes algunas posibilidades en abril:

• Que te crezca más lento: 5 de abril, 6 de abril.

• Capricornio: Ningún día en abril.