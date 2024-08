Cremas con vitamina C que actúan con efecto antiarrugas para las de 60 y más

La industria del skin care está en constante movimiento, y aunque hay ingredientes que van y vienen, hay algunos que han llegado para quedarse gracias a sus múltiples beneficios para la piel. Uno de estos ingredientes es la vitamina C, pero para probar sus beneficios no tendrás que ir por un limón o algún otro cítrico y pasarlo por tu cara, ya que hoy en día existen muchas formas de incluirla en tu rutina de belleza. No es secreto que las mujeres de 60 y más encontrarán en las cremas con vitamina C un aliado para reforzar las células de la piel y así tener un cutis revitalizado, y aquí te damos más detalles.

¿Qué hacen las cremas con vitamina C?

La vitamina C es un ingrediente ácido, eso significa que al aplicarla sobre la piel retira células muertas y la deja suave y con más luz. También es un antioxidante que neutraliza los radicales libres, ayudando a agilizar el proceso natural de regeneración de la piel. Las cremas con vitamina C ayudan a acelerar el proceso de producción de colágeno y elastina, aportando mayor firmeza a la piel y por lo tanto, haciéndola lucir más joven. Además, si tu piel es propensa a tener manchas o hiperpigmentación, esta vitamina lo evita ya que inhibe la producción de melanina.

Vichy - LiftActiv Peptide-C. Una crema hidratante que ayuda a corregir múltiples signos del envejecimiento, incluidos arrugas, tono de piel apagado y desigual, y manchas oscuras. La fórmula combina un cóctel de ingredientes de grado dermatológico, incluyendo Vitamina C, Péptidos y Niacinamida. marca

Natura Bissé C + C Vitamin Cream. Formulada con tres tipos de vitamina C antioxidante y otros ingredientes antienvejecimiento, como el colágeno, esta delicada crema hidratante promueve la firmeza mientras ayuda a conservar un cutis de apariencia más joven por más tiempo. marca

Dr. Irena Eris Vitaceric Revitalizing & Moisturizing Day Cream SPF15. Contiene una mezcla óptima de vitaminas estables necesarias para el correcto funcionamiento de la piel y hace que el cutis se vea firme y luminoso. Especialmente recomendado para pieles opacas que carecen de su brillo natural. marca

GinZing - Into the Glow Brightening Serum. Este sérum ilumina la piel opaca en una sola aplicación. Enriquecido con Vitamina C y un Complejo Retexturizante al 5%, la fórmula alisa notablemente la piel y reduce la apariencia de los poros con el tiempo. marca

Murad - Essential-C Firming Radiance Day Cream. La vitamina C corrige el tono desigual de la piel y aumenta la luminosidad, mientras que el fermento de bacilo ayuda a aumentar visiblemente la firmeza y la elasticidad. marca

Sunday Riley - C.E.O. Crema hidratante. Enriquecida con un 5% de Vitamina C, proporciona una hidratación profunda, combate los signos de deshidratación y daño, y ofrece un avanzado soporte antioxidante. marca