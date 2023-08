Cómo aplicar el perfume correctamente y a qué distancia debes hacerlo

En el encantador mundo de las fragancias, dominar el arte de cómo debo aplicar perfume correctamente es como desvelar el secreto de los miles de dólares —o al menos así es para la gente que, como yo, ¡no nos dura el perfume! A medida que los entusiastas del parfum buscan elevar sus experiencias olfativas, la búsqueda para aplicar perfumes correctamente se convierte en una tarea en realidad no tan difícil de cumplir. Desde el momento ideal y las áreas de aplicación adecuadas hasta la elección entre perfume en aerosol o roll-on, estas cuestiones revelan el profundo deseo de disfrutar cada nota aromática en todo su potencial. Vamos a embarcarnos en un viaje perfumado mientras exploramos el arte de la aplicación de perfume, descubriendo consejos esenciales para mejorar la duración y, por fin, hacer que el aroma no te dure solamente 20 minutos, porque been there.

¿Cómo aplicar el perfume correctamente?

Los motivos por los que un perfume pierde tiempo de vida en tu piel pueden ser muchos, ya sea por la poca cantidad de aceites esenciales que contiene, por el volumen desproporcionado de alcohol o bien por que le damos un mal uso al aplicarlo sobre la piel.

La ciencia detrás de los perfumes es la química y un poco de física también, por eso es mucho más complejo de lo que imaginas. La distancia, la temperatura, la zona del cuerpo, todo eso influye en su aprovechamiento. Hoy tenemos para ti los mejores tips y los más generales que debes seguir para que la vida de tu perfume en la piel sea mucho más prolongada.

¿Cuándo debo aplicar el perfume?

Aplica tu perfume después de bañarte —like, casi inmediatamente después de que sales de la ducha. Este tip, aunque suena lógico, es súper determinante porque al estar limpia la piel se vuelve más receptiva. Te sugerimos que apliques tu perfume directamente al cuerpo y no a la ropa sólo después de haber humectado tu piel, si lo haces con crema neutra sin aroma es mucho mejor, porque una crema hidratante con perfume podría alterar el resultado de tu fragancia.

¿Dónde debo aplicar el perfume en el cuerpo?

En los puntos de pulso (o puntos de pulsión). Son áreas del cuerpo donde el pulso es más notable y la piel es más cálida, lo que ayuda a que el perfume se difunda mejor. Al aplicar perfume en estos puntos, el calor del cuerpo ayuda a activar las notas fragantes y permite que el aroma se despliegue a su máxima expresión.

• muñecas: aplícalo al interior de las muñecas, pero NO frotes.

• orejas: echa un poco de perfume atrás del lóbulo de la oreja.

• garganta: aplícalo en la base de la garganta, pero sin echarlo a los collares, porque el alcohol del perfume los puede dañar.

• codos: echa perfume al interior de los codos.

• rodillas: un punto poco común y no tan conocido, pero sumamente efectivo.

¿Es mejor aplicar el perfume en la piel húmeda o seca?

Como lo mencionamos anteriormente, lo mejor es aplicar perfume cuando sales de bañarte, y es precisamente cuando la piel está húmeda —pero no empapada, puedes estar medio seca al momento de aplicación.

¿Debo aplicar el perfume directamente en la piel o en la ropa?

Para responder esta pregunta flash, ¡en la piel! Porque nuestra piel posee su propio aroma natural único, conocido como “aceites naturales” o “química de la piel”; cuando el perfume entra en contacto con el calor de nuestra piel, interactúa con estos aceites, creando un aroma único y personalizado que se funde con nuestra química corporal. Esta íntima fusión resulta en una experiencia de fragancia más individualizada, una que evoluciona de manera única en cada persona. Y el calor de la piel ayuda a liberar los compuestos aromáticos en la fragancia, permitiendo se ‘despliegue’ gradualmente a lo largo del día. En la ropa, sin embargo, los perfumes podrían no interactuar de manera tan efectiva y el aroma podría evaporarse más rápidamente.

¿A qué distancia debo aplicar el perfume?

Los perfumes tienen escencialmente tres etapas: salida, corazón y fondo, entre más lejos apliques tu perfume el resultado en tu piel va a variar por esa razón. Los expertos perfumistas sugieren que se aplique a 10 centímetros de distancia de la piel ya que esto permite que el perfume se expanda con mayor éxito y no pierda fijación.

