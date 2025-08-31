Suscríbete
Belleza

Calendario lunar para cortarte el pelo en septiembre 2025

Descubre qué días de septiembre 2025 son ideales para cortarte el pelo según las fases lunares. Crecimiento rápido, volumen y fuerza en un ritual de belleza consciente

August 31, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Young women sitting in beauty salon

Calendario lunar para cortarte el pelo en septiembre 2025

Siri Stafford/Getty Images

El cabello siempre ha estado rodeado de rituales, mitos y pequeños gestos que lo conectan con la naturaleza. Entre ellos, el calendario lunar ocupa un lugar especial. La idea de que las fases de la luna influyen en el crecimiento, la fuerza y el brillo de la melena ha trascendido generaciones y culturas. Hoy, en un momento en que buscamos rutinas de belleza más conscientes, muchas mujeres vuelven la mirada al cielo para decidir cuándo cortarse el pelo. Septiembre 2025 no es la excepción y la agenda lunar de este mes ofrece fechas clave para potenciar la salud capilar.

Cómo influye la luna en el cabello

Aunque no existe un consenso científico absoluto, la teoría se apoya en la influencia gravitacional que la luna ejerce sobre la Tierra. Si es capaz de regular las mareas, también puede tener un efecto sutil en el organismo, incluida la fase de crecimiento del cabello. Bajo esta premisa, cada etapa lunar ofrece un beneficio distinto:

  • Luna creciente: favorece el crecimiento rápido y abundante.
  • Luna llena: momento ideal para cortes que buscan volumen y fortaleza.
  • Luna menguante: recomendada para mantener un estilo definido por más tiempo.
  • Luna nueva: excelente para un reset capilar, sobre todo si deseas sanear las puntas.
mechas para corte de pelo box bob rejuvenecen el rostro tendencia 2024

Cortes de pelo para septiembre 2025

getty images

Fechas clave para septiembre 2025

  • Luna nueva – 21 de septiembre: este día marca el inicio de un nuevo ciclo. Cortar el cabello en esta fecha se asocia con un efecto regenerador, ideal si buscas un cambio profundo o deseas restaurar puntas dañadas.
  • Luna creciente – del 23 al 28 de septiembre: la etapa perfecta para quienes quieren que el cabello crezca más rápido. Es un buen momento para cortes ligeros, como despuntes, o para iniciar un nuevo estilo que quieras ver crecer con fuerza.
  • Luna llena – 7 de septiembre: considerada la fase más poderosa, se asocia con un aumento de energía y vitalidad. Cortar el cabello en esta fecha ayuda a darle volumen y densidad, además de potenciar el brillo natural.
  • Luna menguante – del 9 al 19 de septiembre: indicada para quienes desean que el corte se mantenga definido por más tiempo. Si planeas un estilo pulido o un bob preciso, este es tu momento.
"Bugonia" Red Carpet - The 82nd Venice International Film Festival

Emma Stone se une a la tendencia de otoño con nuevo color de pelo en el Festival de Cine de Venecia 2025

Theo Wargo/Getty Images

Cómo integrar el calendario lunar a tu rutina de belleza

El secreto está en utilizar el calendario lunar como complemento y no como regla absoluta. Cortar el cabello en fases estratégicas puede convertirse en un ritual de autocuidado, una forma de sincronizar belleza y naturaleza. Muchas mujeres lo combinan con mascarillas nutritivas o tratamientos capilares para potenciar el efecto. Lo importante es convertir la visita al salón en un espacio de bienestar personal.

Inspiración de estilo en septiembre

Este mes es perfecto para atreverse con cambios de temporada: desde los tonos cálidos que dominan el otoño hasta cortes de bajo mantenimiento como el lob con textura o las capas suaves que rejuvenecen el rostro. Si decides alinearte con la luna creciente de finales de mes, piensa en cortes que acompañen el crecimiento, como flequillos largos o estilos con movimiento. En cambio, la luna menguante puede ser tu aliada si lo que buscas es mantener impecable un corte geométrico por varias semanas.

El corte de pelo midi bob de Jennifer Aniston que rejuvenece el rostro de las de 30 y hasta 50

Utiliza el calendario lunar de septiembre 2025 para favorecer la apariencia de tu pelo

Getty images

El poder de los rituales en el estilo

El calendario lunar no solo aporta fechas recomendadas: también nos invita a mirar el cuidado del cabello como parte de un ciclo mayor. Cortarse el pelo en septiembre siguiendo las fases lunares puede ser un recordatorio de que la belleza está íntimamente ligada a los ritmos naturales. Más allá de la tradición o la ciencia, lo importante es vivir el momento como un gesto de renovación y confianza personal.

calendario cortes de pelo luna
Eurídice Aiymet Garavito García
