8 perfumes inspirados en Emily in Paris que las mujeres francesas usan a diario

El retorno de Emily in Paris con la temporada 4 nos inspira no solo a renovar nuestro guardarropa, sino a colocar en el tocador los mejores perfumes para oler como una chica parisina. Ya sea que te gusten los aromas florales al estilo Emily (Lily Collins), las fragancias extravagantes como Mindy (Ashley Park) o los aromas elegantes y old money de Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), hay un perfume de chica francesa que se adaptará a tu estilo. ¿Habrá quinta temporada de Emily in Paris? Todo lo que sabemos al respecto.

Perfumes inspirados en Emily in Paris para usar en 2024

1. Chanel N°5 L’EAU DROP

Una fuente activa de energía; ligera y transparente, pero con la suficiente gravedad para anclarse y permanecer en el momento. Es una gota radiante impulsiva cuyos deslumbrantes rayos cítricos se elevan hacia el cielo, elevados por los aldehídos. Luego llega un remolino floral de jazmín, rosa e ylang-ylang, y finalmente, el dinámico vetiver y cedro.

2. Lancôme La Vie Est Belle

Cuenta con las notas aromáticas ideales para acompañarte todo el día, desde pera, mora, hasta flor de azahar y esencia de corazón de pachulí para un toque más especiado. El toque de refinamiento: un listón gris perlado está atado alrededor de su cuello, formando las alas de la libertad.

3. Guerlain Shalimar

Irrumpe como una brisa de flores y bergamota, avivada por notas de lirio, jazmín y rosa. A continuación, las notas balsámicas, de vainilla y haba tonka aportan sensualidad y fuerza a esta estela mítica. Contiene también las notas que componen la célebre “Guerlinade”, un sello olfativo único que contribuye a la singularidad de los perfumes de la Maison Guerlain.

4. Chloé Eau de Parfum

Un Eau de Parfum luminoso y elegante, adecuado para un espíritu libre con un sentido de la elegancia absolutamente innato. El perfume presenta notas de salida de esencia de rosa damascena, notas de corazón de lychee y notas de fondo de ámbar.

5. Dior Miss Dior

Christian Dior creó su primer perfume en 1947 y su legado sigue prevaleciendo a lo largo de los años. La composición de Eau de parfum Miss Dior lleva consigo elegancia, entrelaza la frescura de las notas muguete, la nota floral de la rosa centifolia y el tono amaderado de almizcles ligeros.

6. Nina Ricci L’Air du Temps

Es la primera fragancia floral con una nota picante en el mundo de la alta perfumería, muy femenina y con curvas armoniosas, coronada con dos palomas que despliegan sus alas con un alegre aleteo. El perfume combina notas de salida de clavel y gardenia, con notas de corazón de rosa centifolia y jazmín de Grasse, y notas de fondo de sándalo Mysore y lirio.

7. Hermès Kelly Calèche

Kelly Calèche, recuerdo de una visita al almacén de pieles de Hermès, es la expresión de una piel ligera, femenina y alegre. Es un guiño a dos emblemas de la casa, y traduce las emociones táctiles y olfativas del perfumista con la evocación de un cuero a flor de piel, curtido con caricias y bordado con pétalos frescos.

8. Givenchy L’interdit

Es una versión contemporánea del primer perfume para mujer de Hubert de Givenchy de 1957. La fragancia comienza con la frescura vibrante de pera y bergamota, se desarrolla en un cautivador corazón floral de nardos, flor de azahar y jazmín sambac, y concluye con un fondo sofisticado de pachulí, vainilla, ambroxan y vetiver.