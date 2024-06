7 perfumes que las mujeres pueden usar tanto de día como de noche gracias a su fragancia duradera (guía 2024)

Los perfumes juegan un papel fundamental en la vida diaria de muchas de nosotras, sirviendo como un accesorio invisible que realza su presencia y hasta el estado de ánimo. El arte de elegir la fragancia adecuada implica más que simplemente seleccionar un aroma que huela bien; requiere entender cómo diferentes opciones pueden complementar diversas ocasiones y momentos del día. Los perfumes diurnos, típicamente más ligeros y frescos, están diseñados para energizar y levantar el ánimo, siendo perfectos para el trabajo, las tareas diarias o las salidas casuales. En contraste, los perfumes nocturnos tienden a ser más ricos e intensos, ofreciendo un aire de sofisticación y encanto adecuado para eventos nocturnos y ocasiones especiales. ¿Es posible encontrar un balance entre estos dos? Pues sí lo hay, y la respuesta está en estos perfumes de mujer que se pueden usar tanto de día como de noche.

Los mejores perfumes para usar de día y de noche para mujer 2024

A medida que el día se convierte en noche, lo último que queremos es que nuestro perfume no perdure o simplemente no quede con nuestro look. Estas opciones poseen ingredientes que brillan tanto con el sol como con las luces de la ciudad, así que sigue estas recomendaciones para encontrar tu preferido. Y de paso lee: ¿Qué perfume debe usar una mujer de 30 años? La lista Harper’s Bazaar con mejores opciones.

1. Chance Eau de Tendre de Chanel

Una interpretación aún más dulce de Chance, de Chanel. Una presencia delicada, una estela intensamente femenina y envolvente con un corazón intensificado por el absoluto de jazmín y la esencia de rosa. Un aroma floral afrutado impactante, una fragancia plena y dulce con una feminidad intensificada.

2. Diptyque L’Eau Papier Eau de Toilette

Un perfume con fragancia ligera y fresca de almizcle blanco inspirada en el papel compuesta por notas de arroz al vapor, acorde de maderas blancas y corazón de Almizcle blanco. Un homenaje al rice paper y su poder para dar rienda suelta a la imaginación (a medida que la tinta se empapa en una hoja de papel blanco emergen las sombras).

3. Tom Ford Neroli Portofino

Evoca a las noches de verano junto a la Riviera Italiana. Su reinvención de un Eau de Cologne clásico presenta aceites cítricos crujientes, sorprendentes notas florales y matices ámbar para dejar una impresión llamativa pero sustantiva.

4. Sì Eau de Parfum

Una versión dulce de una fragancia floral, este perfume para mujer se abre con notas de néctar de grosella negra y mandarina. La flor de azahar forma el corazón de la fragancia y la cálida vainilla ancla la irresistible mezcla para un aroma duradero. La botella rectangular tiene un exterior en tono blush suave que refleja la feminidad del perfume que contiene.

5. J’Adore Eau de Parfum Infinissime

En J’adore eau de parfum infinissime, las flores de J’adore se liberan y se despliegan: la rosa centifolia, el jazmín sambac y el ylang-ylang se cincelan con los acentos amaderados de un sándalo cremoso, acentuados por nardo de la región de Grasse, procedente de fincas que colaboran en exclusiva con la Maison Dior.

6. LOEWE Aura White Magnolia Eau de Parfum

Una fragancia de notas envolventes con una concentración del 20% de aceites esenciales. Tremendamente femenina y deslumbrante, con un fuerte carácter mediterráneo. Las notas olfativas son flor de magnolia, algodón de azúcar, esencia de vainilla y yuzu.

7. Devotion Eau de Parfum

Se abre con un acorde sensual de bergamota vigorizante y arándanos frescos, que se mezclan delicadamente con el cálido y dulce aroma del clavel y el jazmín. Esta impresión inicial fresca y ligeramente afrutada es llevada por la nota de corazón de almizcle blanco y vainilla a una dimensión más profunda y cálida.