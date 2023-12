Los 3 cortes de cabello que quitan años de tu rostro (y están en tendencia)

Emprender un viaje para rejuvenecer la apariencia a menudo comienza con el poder transformador de un corte de cabello. El haircut adecuado tiene la increíble capacidad no solo de realzar nuestras características, sino también de restarle años a nuestro rostro. En esta guía, desvelamos el secreto para un semblante juvenil con 3 cortes de cabello que restan años de tu rostro (y están en tendencia). A medida que la moda y la belleza se entrelazan de manera armoniosa, estos looks contemporáneos no solo se erigen como clásicos atemporales, sino que también se alinean con las últimas tendencias, asegurando que no solo luzcas renovada sino que también permanezcas con un estilo chic.



¿Qué tipo de corte de pelo te hace ver más joven?

El efecto de rejuvenecimiento de un corte de pelo puede variar según la forma del rostro, la textura del cabello y los gustos personales. Sin embargo, algunos estilos suelen tener un efecto más juvenil. Recuerda que lo más importante es elegir un corte que se adapte a tu estilo personal y que te haga sentir cómoda y segura.

1. Corte pixie

El corte pixie se considera a menudo rejuvenecedor debido a su vibe juvenil y lúdica, que enfatiza las características faciales y llama la atención sobre los ojos, pómulos y línea de la mandíbula. Además, elegir un corte pixie puede percibirse como una decisión audaz y segura, simbolizando autoconfianza y girl boss.

2. Midi con fleco de cortina

Una combinación que consideramos rejuvenecedor gracias al enmarcamiento suave que ofrece el fleco de cortina, y el corte midi ofrece adaptabilidad para diversos estilos —además de que es una longitud precisa para cualquier mujer madura y para quienes prefieren un estilo semilargo.

3. Modern Bob

El corte bob suele ser uno de los más exitosos para lucir elegante, pero puedes hacerlo más jovial llevándolo en el corte modern. Esto se consigue con varias capas ‘despeinadas’ y acomodadas en pelo ondulado, de esta manera tus facciones resaltarán y el cuello lucirá muy estilizado.