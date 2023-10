Vera Wang o cómo el fast food y vodka le dan juventud eterna a los 74

Neoyorquina de nacimiento, Vera Wang (74) ha relacionado su nombre con los más fabulosos y fastuosos vestidos de novias. Nació en una adinerada familia de origen Chino —su padre era dueño de una compañía farmacéutica, mientras que su madre era traductora en las Naciones Unidas—, y además del mundo del diseño, le ha valido gran reconocimiento su sentido del humor. Estamos hablando de la mujer que ha dicho que su receta para mantenerse joven es que, “trabajo, duermo, me bebo un coctel de vodka, y no tomo el sol"; ahora Wang llenó los titulares por dar otra referencia a su particular “dieta de longevidad”, la cual incluye comida rápida —exacto, la de la ‘cajita feliz’.

La peculiar ‘dieta de longevidad’ de Vera Wang

Y es que a los 74 años y luciendo así, todos queremos saber qué hace Vera Wang para lucir fabulosa. La diseñadora fue entrevistada por Page Six en la DKMS Gala en Nueva York, e hizo una confesión alimenticia: “sí como McDonalds, absolutamente. Lo ordeno cada día, como por dos semanas, después cambio”, dijo Wang.

Pero el gusto por la comida rápida de Vera Wang no se limitó en las hamburguesas, pues dice que es fanática de Dunkin Donuts: “me gustan las que están rellenas de crema con una capa de azúcar. Es como una dona de jalea, pero con crema de vainilla por dentro. También me gusta la rosa con chispas de colores”.

Y más allá de la comida —y los drinks—, lo que ha forjado a Wang en el camino es el trabajo: “he trabajado toda mi vida, así que todo se ha tratado básicamente de ello. Creo que trabajar te mantiene joven y estimulada”. No olvidemos que a inicios del 2022, Wang afirmó una idea similar: “llevo en la moda desde los 19 años. No delante de la cámara, detrás de ella. Nunca pensé en la juventud, probablemente porque trabajo a diario con las mujeres más bellas del mundo. Y por eso las imagino más como mis musas, y tal vez sea una forma productiva de lidiar con el envejecimiento”.

Eso sí, en aquel entonces también nos iluminó con la frase de que “el vodka, es un gran aliado, pero el trabajo, el trabajo es el elixir mágico”. Por otro lado, a Vera también le gusta mantenerse activa, pero no le gusta pasar horas en el gimnasio todo el día —“por lo general levanto pesas, no mucho, dos y tres libras. Me toma un total de cinco minutos”, contó hace algunos años.

¿Seguirías el mismo régimen de dieta que Vera Wang?