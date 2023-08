Todos los diseñadores que Taylor Swift usó en México para The Eras Tour

The Eras Tour, más allá de un concierto con los éxitos de Taylor Swift a lo largo de 20 años de carrera, es una pasarela como nunca antes vista. El fenómeno de las artistas que decidieron desplegarse con numerosos diseñadores para sus looks de concierto —dígase también Beyoncé con el Renaissance World Tour— va a la alza; y aprovechamos la potencia que dejó Taylor en México (con cuatro fechas consecutivas sold out) para detallarte quiénes fueron los diseñadores que usó.

“La gira representa un momento muy importante en la carrera de Taylor, ya que la concibió y construyó como un viaje a través de los diferentes momentos, o como sugiere el título, las eras musicales que definen su carrera”, explicó Alberta Ferretti, una de las diseñadoras, para Harper’s Bazaar UK. “Siempre me han fascinado las mujeres que cuestionan y desafían constantemente, y Taylor, con su trabajo, ha demostrado ser una artista polifacética, capaz de transformarse y evolucionar constantemente”.

Versace

Cruel Summer sonó con un radiante body con bordados de cristales, que presenta estructura de corset y un degradado de lentejuelas en tonos azul y morado con elementos iridiscentes. En el calzado, botas Christian Louboutin.

getty

Versace

Para interpretar The Man, Tay se puso encima un blazer platinado centelleante de Versace con las mismas botas de suela roja Christian Louboutin.

getty

Etro

Para Champagne Showers, Cardigan y otros temas llevó un vestido naranja de Etro con un corsé bordado y volantes en el corpiño.

Botín de ante marrón con cordones. getty

Alberta Ferretti

Quizá el look más sutil fue con este vestido blanco a medida con capas, mangas voluminosas y delicados bordados de cristales y microperlas de Alberta Ferretti.

Ashish

Para All Too Well (versión de 10 minutos) la vimos usando un radiante abrigo rojo de lentejuelas con un body a juego en degradado rojo y negro, combinando con la guitarra.

getty

Jessica Jones

Jessica Jones es una firma constantemente usada por Taylor Swift (y su bff, Selena Gomez); la vimos usando uno en color amarillo mientras cantaba la canción sorpresa Maroon, con volantes y detalle de hombro cut.

Nicole + Felicia

Imposible olvidar Enchanted mientras Tay se desplazaba en este hermoso vestido de gala con falda de tul escalonada y acabado con incrustaciones de cristales.

Roberto Cavalli

Para cantar Love Story, nos deslumbró usando un vestido estilo twenties con flecos largos, cristales Swarovski y degradado dorado a platinado.

Roberto Cavalli

Otra creación del diseñador italiano para temas como Style fue el icónico conjunto de top y falda con bordados y pedrería que ha lucido en distintas tonalidades a lo largo del tour, como rojo, rosa, verde y naranja.

Zuhair Murad

Un extraordinario body color azul oscuro —como su canción, Midnight Rain— que tomó más de 350 horas para crear a partir de 20,000 cristales y perlas brillantes.

getty

Roberto Cavalli

Reputation Era entró con el look insignia de un mono completo con una pierna y un brazo descubiertos, con diseño de serpientes alrededor y envuelto en rojo y negro.