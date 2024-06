Quién es Peter Copping, el nuevo director artístico de Lanvin que trabajó con Óscar de la Renta

Lanvin es la casa de alta costura más antigua de todas, con 135 años de legado. Después de la salida de Bruno Sialelli en abril del año pasado, y la casa no había presentado ninguna pasarela desde otoño/invierno 2023. Las noticias han cambiado y recién anunciaron quién tomará su lugar: se trata de Peter Copping, quien entrará como líder artístico para las colecciones de ropa de mujer y de hombre a partir de septiembre de 2024. ¿Qué se sabe sobre Peter?

Quién es Peter Copping, el nuevo director artístico de Lanvin

Nacido en Oxford, ahora con 57 años de edad, Copping estudió en el Central Saint Martins y en el Royal College of Art en Londres; su carrera inició con la diseñadora Sonia Rykiel y después con Marc Jacobs cuando estaba a cargo de Louis Vuitton, donde pasó una década trabajando.

Posteriormente fue nombrado Director Creativo de Nina Ricci en París, donde estuvo del 2009 al 2014, para seguir en Oscar de la Renta en Nueva York, nombrado por el propio Sr. de la Renta. Copping dejó esta última firma en 2016 y se desempeñó como jefe de costura en Balenciaga donde dirigió los talliers para la reintroducción de la colección de alta costura y posteriormente como jefe de Proyectos VIP y Especiales —su último desfile con esta firma fue el desfile couture de Balenciaga 2024, que recién tomó lugar.

En palabras de Peter sobre su ingreso como director artístico a Lanvin: “Jeanne Lanvin fue una visionaria de su tiempo cuyos intereses y pasiones se extendían mucho más allá de la moda, al igual que el mío. Me siento muy honrado de haber sido elegido como Director Artístico de Lanvin y poder, junto con el taller y los equipos, escribir el próximo capítulo para esta icónica casa”.

En una entrevista con Cabana, confesó que un momento que definió o cambió su carrera fue “conocer a Christian Lacroix mientras trabajaba en la tienda Conran en Londres. Era estudiante en el Royal College of Art y [...] Monsieur Lacroix entró como cliente y me presenté, diciéndole cuánto me encantaría trabajar en su casa. Me dijo que escribiera y enviara mi trabajo, lo cual hice al día siguiente. Alrededor de un mes después, recibí una llamada de la Directora de Alta Costura, Helene de Mortemart, preguntándome si podía ir a París. Luego hice una pasantía para cinco colecciones de alta costura y mi deseo de vivir y trabajar en París se consolidó”.

Iris Apfel, entonces de 90 años, entrevistó a Copping para la revista Interview y le preguntó si pensó en una vida dedicándose a la moda cuando era pequeño, a lo que el diseñador respondió: “definitivamente diría que sí. Tuve la suerte de tener padres liberales que animaron mucho a mi hermana y a mí a seguir caminos artísticos [...]. Mi abuela vivía en una mitad de la casa y nosotros en la otra mitad, así que estuve rodeado de ella y de mi madre, y me interesé mucho en la ropa desde muy temprano. Me encantaban las antigüedades y las pinturas. Era un niño bastante curioso y simplemente me gustaba observar cosas. Luego fui a Londres para estudiar moda en Central Saint Martins”.