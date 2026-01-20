Suscríbete
Por qué LVMH Watch Week se ha convertido en la cita clave de la alta relojería contemporánea

LVMH Watch Week abre el calendario relojero con una visión contemporánea del lujo, la técnica y el diseño, consolidándose como el espacio donde la alta relojería define su rumbo anual

Enero 20, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Por qué LVMH Watch Week se ha convertido en la cita clave de la alta relojería contemporánea.jpg

Instagram Haoming Wang Foto

Cada enero, antes de que el calendario de ferias y semanas especializadas entre en su fase más intensa, la alta relojería marca su propio punto de partida con LVMH Watch Week. Más que un evento de lanzamientos, esta semana se ha consolidado como un espacio estratégico donde el tiempo —entendido como técnica, diseño y narrativa— se presenta desde una óptica contemporánea y profundamente ligada al lujo cultural.

Organizada por LVMH, la LVMH Watch Week funciona como un laboratorio de ideas: aquí se adelantan las líneas maestras que definirán el año en relojería. No se trata solo de mostrar nuevos modelos, sino de establecer un diálogo entre tradición mecánica, innovación estética y visión creativa. En un contexto donde la relojería busca reconectar con nuevas audiencias sin perder rigor técnico, esta semana se ha vuelto imprescindible.

A diferencia de las grandes ferias históricas, LVMH Watch Week propone un formato más curado, íntimo y editorial. Cada casa del grupo presenta su universo con claridad, sin la saturación visual ni el ruido comercial de otros encuentros. El resultado es una lectura más precisa del momento que atraviesa la industria: materiales experimentales, complicaciones visibles, diseño como lenguaje y una creciente atención a la dimensión estética del reloj como objeto cultural.

Las novedades que definen esta edición

Dentro de esta edición, Hublot introduce una de las propuestas que mejor dialogan con el espíritu actual de la alta relojería: la nueva gama Big Bang y Spirit of Big Bang Coal Blue. Lejos de ser un simple ejercicio cromático, el lanzamiento explora un tono azul carbón desarrollado específicamente para la marca, con matices minerales y una profundidad visual que cambia según la incidencia de la luz.

Hublot_Spirit of Big Bang Coal Blue Editions (6).jpg

Hublot Spirit of Big Bang Coal Blue Editions

Cortesía

Esta novedad se integra de manera natural en el discurso de LVMH Watch Week porque encarna una de las claves del evento: la investigación estética aplicada a la ingeniería relojera. En estos modelos, Hublot apuesta por esferas macizas con patrones geométricos inspirados en la fibra de carbono, trabajadas con acabados satinados y pulidos que generan un efecto tridimensional. Es una forma de demostrar que la innovación no siempre pasa por reinventar la mecánica, sino por reinterpretar el lenguaje visual del tiempo.

Hublot_Big Bang Coal Blue Editions (6).jpg

Hublot Big Bang Coal Blue Editions

Cortesía

Más que relojes: una lectura del presente

Lo que hace relevante a LVMH Watch Week no es solo la suma de lanzamientos, sino la narrativa que construye. La presencia de propuestas como la de Hublot confirma una tendencia clara donde el reloj de lujo ya no se define únicamente por la complicación, sino por su capacidad de contar una historia visual, material y cultural coherente.

En este sentido, la semana actúa como un termómetro del sector. Marca distancias con la nostalgia excesiva y apuesta por un lujo que mira hacia adelante, donde la innovación técnica convive con una sensibilidad estética refinada. LVMH Watch Week no busca competir con la historia, sino reescribirla desde el presente.

Por eso, su relevancia va más allá del calendario, pues se ha convertido en el punto donde la alta relojería se piensa a sí misma, se actualiza y proyecta su futuro inmediato. Y cada edición refuerza una idea clave, en el universo del lujo, el tiempo sigue siendo el activo más valioso.

Eurídice Aiymet Garavito García
