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Moda

Pinky ring: el anillo en el dedo meñique se impone esta temporada

Lejos de lo decorativo, el pinky ring se posiciona como un gesto de estilo que redefine proporciones y atención en la mano

Marzo 26, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Pinky ring: el anillo en el dedo meñique se impone esta temporada

Gilbert Flores/Getty Images

No es una pieza nueva, pero sí una que cambia de lugar —y con eso, de significado. El anillo en el dedo meñique vuelve a aparecer como una decisión de styling mucho más concreta: intervenir la mano desde un punto inesperado.

El pinky ring siempre tuvo carga simbólica. En otros contextos hablaba de estatus, pertenencia o incluso códigos familiares. Hoy, ese peso se diluye para dar paso a algo más visual. Colocarlo en el dedo meñique rompe la lectura tradicional de la joyería, que suele concentrarse en el anular o el índice. Aquí, el foco se desplaza hacia el extremo, generando un balance distinto en toda la mano.

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Lo interesante es que no responde a una sola estética. Hay versiones minimalistas —bandas delgadas en oro o plata, sin piedra— que funcionan casi como una línea limpia, pero también aparecen piezas más construidas: sellos con volumen, anillos con incrustaciones de color o formas orgánicas que se sienten más cercanas a objeto que a accesorio.

En ambos casos, la lógica es la misma: no saturar. El anillo en el dedo meñique no convive bien con una mano sobrecargada. Necesita espacio alrededor para que su posición tenga sentido. Por eso se ve mejor cuando el resto de los dedos se mantienen más limpios o con piezas muy contenidas. Es menos acumulación y más dirección.

También hay un cambio en cómo se integra con el resto del look. Antes podía leerse como un detalle aislado, pero ahora funciona en relación con todo lo demás. Si el outfit tiene líneas limpias, el anillo acompaña esa precisión. Si hay textura o volumen en la ropa, el pinky ring actúa como punto de cierre, no como elemento protagonista.

Otro factor que impulsa su regreso es la forma en que la joyería se está usando actualmente donde no se trata de llevar varias piezas coordinadas, sino de elegir una que modifique la lectura de un total look en cualquier contexto. En ese sentido, el dedo meñique ofrece algo que otros no gracias a su posición corporal y un inusual accesorio donde generalmente no lo hay.

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El regreso del anillo en el dedo meñique

Pinterest

No es casual que aparezca tanto en street style como en campañas recientes. Su escala pequeña contrasta con su impacto. No necesita tamaño para notarse, porque su fuerza está en dónde se coloca.

El resultado es claro: el anillo en el dedo meñique deja de ser un detalle curioso para convertirse en una herramienta de estilo que prefieren las it-girls contemporáneas ya que no cambia el outfit completo, pero sí cómo se percibe.

anillo tendencias joyería
Eurídice Aiymet Garavito García
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