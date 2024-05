Pharrell Williams se inspira en la mitología griega para su colección de joyas ‘Tiffany Titan’

Tiffany & Co. anuncia el debut de la colección Tiffany Titan by Pharrell Williams. Inspirada en el tridente mitológico de Poseidón, los diseños audaces son una expresión de energía, poder y fuerza. Un símbolo de individualidad sin miedo, el motivo contrasta con un eslabón curvo y suave frente a la agudeza de la lanza. Retrata un diálogo entre tensiones, proporción y equilibrio; la colección atrae a individuos con una mentalidad única y una poderosa fuerza que enfrenta lo ordinario.

La colección de Pharrell Williams con Tiffany & Co.

“Estamos emocionados de revelar la colección inaugural de Pharrell para Tiffany. La colección Tiffany Titan by Pharrell Williams desafía las convenciones del diseño de joyería de lujo. Representa un equilibrio entre la visión creativa de Pharrell y la artesanía inventiva de Tiffany & Co.”, dijo Alexandre Arnault, vicepresidente ejecutivo de Producto, Comunicaciones e Industria de Tiffany & Co. “Cada pieza encarna el estilo distintivo de Pharrell y su punto de vista único”.

Al adoptar la estructura del tridente, la colección Tiffany Titan by Pharrell Williams incorpora puntas afiladas en forma de lanza dentro de una variedad de collares, aretes, pulseras y anillos que encarnan un sentido del espíritu punk (disponibles en oro amarillo de 18 quilates o titanio con todas las versiones de metal y diamantes).

Con un giro inesperado en los engastes de diamantes tradicionales, las piezas de pavé presentan diamantes engastados al revés que exponen el pabellón del diamante y maximizan el brillo. El uso de titanio sirve como contraste entre la tenue calidad reflectante del material en sí para producir una declaración impactante y diferenciar los diseños de la joyería tradicional.

Estoy muy inspirado por el agua, y el nombre de esta colección Titan se inspira en Poseidón, gobernante del mar, Rey de la Atlántida —o Atlantis, que también es el nombre de la comunidad en la que crecí en Virginia Beach. El detalle en todas las piezas de joyería es muy intencional, el uso de titanio negro. Es una manifestación física de la belleza en los tonos obscuros de la piel. pharrell williams

Tiffany Titan by Pharrell Williams estará disponible este mayo exclusivamente en Tiffany.com en los Estados Unidos y en The Landmark en la ciudad de Nueva York. La colección estará disponible a nivel mundial en las tiendas de Tiffany & Co. y en Tiffany.com en junio.