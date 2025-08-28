Suscríbete
Pandora Talisman: una oda contemporánea y elegante a los antiguos amuletos

August 28, 2025 
Harper’s Bazaar
pandora-talisman-una-oda-contemporanea-y-elegante-a-los-antiguos-amuletos.png

¿Y si una joya pudiera contar tu historia? Este otoño no será igual para las entusiastas de Pandora, la firma danesa de joyería moderna, porque ha hecho una atrevida y magnífica colección, al redefinir su propio lenguaje estético con el debut de Pandora Talisman, una colección, nos atrevemos a decir, pensada para mujeres que desean portar no solo una pieza de diseño, sino una extensión emocional de sí mismas.

Este lanzamiento marca un punto de inflexión audaz en el universo Pandora, que presenta una serie de piezas inspiradas en monedas antiguas que funcionan como amuletos modernos; como objetos de deseo que encapsulan símbolos, palabras, emociones y valores.

Pandora Talisman no sólo es una colección de joyas; es, en realidad, una narrativa personalísima, una exploración de la identidad a través del diseño. Cada medallón se convierte en un reflejo íntimo, grabado con frases en latín como Amor Vincit Omnia (“el amor lo conquista todo”) o Per Aspera Ad Astra (“a través de las dificultades hasta las estrellas”), acompañadas por poderosos motivos como lunas, estrellas, corazones o flechas. Así, cada talismán se transforma en un manifiesto de quien lo porta.

El poder de las joyas como una declaración de estilo

pandora-talisman-una-oda-contemporanea-y-elegante-a-los-antiguos-amuletos-1.jpg

Son doce los diseños que forman la base de la colección Pandora Talisman. Cada pieza tiene una personalidad distinta y una textura que evoca la belleza de lo imperfecto. Realizadas en plata de ley, chapado en oro de 14 quilates y metales mixtos, estas joyas invitan a jugar con las combinaciones, a superponer historias, a crear una constelación de símbolos personales que evolucionan con el tiempo.

Los nuevos collares –creados específicamente para esta colección– ofrecen el lienzo perfecto para portar las piezas y sus diversos significados, mientras que su compatibilidad con Pandora ME amplía las posibilidades de expresión, potenciando las formas de construir su propia historia visual.

pandora-talisman-una-oda-contemporanea-y-elegante.jpg

Lo que distingue a Pandora Talisman es su capacidad de conectar con la esencia de quien lo elige. Como lo explican Filippo Ficarelli y Francesco Terzo, directores creativos de la firma: “Son portadores de memoria, reflejos de uno mismo y recordatorios suaves de que el significado es algo que hacemos nuestro”.

Cada rostro de la campaña representa los valores incrustados en los diseños de Pandora Talisman, porque la joyería no se trata solo de estética, sino de lo que nos define. Son rostros que inspiran y símbolos de una nueva feminidad que celebra la autenticidad.

pandora-talisman-una-oda-contemporanea-y-elegante-aamuletos-coleccion.jpg

Desde sus inicios en una pequeña joyería en Copenhague hasta convertirse en la firma de joyería más grande del mundo, Pandora ha demostrado que el lujo también puede ser ético. Esta colección mantiene un compromiso: todas las piezas están elaboradas con metales reciclados y la marca se ha fijado la meta de reducir a la mitad sus emisiones para 2030.

Pandora Talisman es, en esencia, un tributo a la mujer contemporánea: sofisticada, consciente, cosmopolita y que busca expresarse. En un mundo que avanza velozmente, vale la pena detenerse a elegir las palabras, los símbolos y las piezas que cuentan lo que somos.

pandora-talisman-una-oda-contemporanea-y-elegante-los-antiguos-amuletos.jpg
