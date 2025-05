La segunda visita de Julia Garner a Florencia fue nada menos que un sueño

Envuelta en un microvestido de tweed escultural, con un bolso color crema en la mano y el cabello recogido con elegancia hacia atrás, Julia Garner se dirigió a la primera fila del desfile crucero 2026 de Gucci. Las risas inundaron el ambiente mientras charlaba con sus compañeros de asiento, Paul Mescal y el actor y músico francocanadiense Aliocha Schneider.

Puede que esta fuera solo la segunda vez que Garner visitaba Florencia, pero la actriz ganadora de un Emmy conoce bien la experiencia de sentarse en primera fila en los desfiles de Gucci. Como amiga de la casa de lujo italiana desde hace mucho tiempo y embajadora de Gucci Beauty , Garner personifica a la mujer Gucci moderna: audaz, segura de sí misma y con un estilo atrevido. El mes pasado, Garner protagonizó una nueva campaña con los legendarios pañuelos de la Casa (parte esencial de la historia de Gucci) titulada Keep It Gucci: The Art of Silk.

Para la colección crucero de este año, Gucci trasladó a sus invitados a Florencia, su cuna y sede del Archivo Gucci, que exhibe toda la historia de la marca desde la década de 1920. El entorno permitió a la marca presentar una colección vanguardista que aún conservaba sus raíces en la herencia Gucci. Antes del desfile, charlamos con Julia Garner sobre Gucci, sus recuerdos favoritos de Florencia y mucho más.

Has colaborado con Gucci en innumerables ocasiones. ¿Cuáles han sido tus proyectos favoritos?

¡Todos son tan diferentes! Hacen un gran trabajo cambiando las cosas, pero sin perder su esencia. Diría que mi favorito es la campaña de los pañuelos. Fue muy especial.

¿Cuál fue tu primera prenda de Gucci?

Compré unos mocasines. Cuanto más desgastados se vean, mejor, especialmente este tipo de calzado.

¿Qué es lo que te resulta más emocionante de asistir a un desfile de Gucci en comparación con otros desfiles?

Nunca sé qué van a traer, pero tienen algo muy único en ellos y es todo un acontecimiento y toda una experiencia.

¿Qué es lo primero que haces cuando llegas a Florencia?

O sea, tienes que probar algo de comida italiana. El helado en Florencia es excepcional, o simplemente encuentra cualquier tipo de sándwich de mortadela. Nosotros lo hicimos: aterrizamos y luego todos pedimos un panini.

¿Tienes algún recuerdo personal de tu estancia en Florencia?

Estuve en Florencia otra vez, y fue de vacaciones. ¿Sabes? Hicimos algo parecido la última vez. Tuvimos algo de tiempo durante el día, así que comimos un panini y fuimos a la Galería Uffizi. Probablemente sea mi museo favorito del mundo. Su colección es muy especial.

Háblanos de tu rutina de preparación para un evento como este

Bueno, normalmente nunca tengo tiempo [para prepararme] porque suele ser durante la semana de la moda y es una locura. Uno simplemente se despierta y es por la mañana cuando suele llegar el glamour, pero esta vez, como era un desfile crucero, tuvimos todo el día. Fue realmente especial poder pasear por Florencia e ir al museo. Siempre me pongo varias mascarillas la noche anterior, y si hay bañera en la habitación, siempre me doy un baño.

¿Cuáles son algunos productos de belleza sin los que no puedes vivir mientras viajas?

Siempre llevo conmigo mi crema Augustinus Bader. Las gotas para los ojos también son muy importantes porque se me secan mucho. Y también tengo mis parches oculares 111SKIN que siempre llevo conmigo.

¿Cuál es el glamour que vas a elegir esta noche para coordinar con tu look?

Siempre me gusta ser un poco más suave con el glamour, sobre todo con la piel. Me gusta un toque ligero de maquillaje. Nunca quiero que parezca que no se puede distinguir quién es. No me gusta ese tipo de maquillaje.

¿Podrías describir tu look para el show?

Quería un look de los años 60, pero también algo que pudieras ver en Parker Posey en Party Girl. Era un look muy divertido y me sentía genial. ¡Sinceramente, era algo que me encantaría tener!

¿Cómo trabajan juntos usted y su estilista, Elizabeth Saltzman, para crear looks para el desfile que se alineen con su estilo personal y la estética de la marca?

Es una marca tan hermosa que cualquiera encontrará algo que le encante. No es tan difícil porque todo es impresionante. Simplemente experimentamos, y eso es lo divertido de la moda y la ropa: es una forma de expresión.

Este artículo fue originalmente publicado en Harper’s Bazaar US