Los 5 colores ideales para combinar el mocha mouse en primavera-verano 2025

Seamos sinceras, por sí sólo el mocha mousse es un color otoñal no muy divertido para la próxima temporada primavera-verano 2025 ya que evoca olores gourmand, sumamente dulces y pastelosos, así como al café caliente de las mañanas o el chocolate romántico en una firstdate, pero no así en una divertida noche de antro en la playa o bajo los rayos del sol de la avenida principal de tu próximo destino turístico.

De hecho, hace unos días vimos a algunas celebridades desfilar en red carpets con vestidos en tonalidades mocha mousse y fueron duramente criticadas por los usuarios de redes sociales ya que, ciertamente, el mocha mousse tiene un problema y es que, por sí solo, le roba un poco el brillo al rostro, por lo que sugerimos que este siempre sea combinado con otras tonalidades menos agrestes.

Si aún no tienes idea de cómo elevar ese look mocha mousse, hoy en Harper’s Bazaar te contamos cuáles son esos 5 colores ideales para elevar tu outfit mocha mousse y no fracasar en el intento de subirte a la tendencia del color of year.