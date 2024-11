Lindsay Lohan lleva el mejor vestido negro con transparencias para las fiestas de fin de año (aquí las versiones asequibles)

El mejor vestido de fiesta para fin de año lo ha llevado Lindsay Lohan, y es que es imposible resistirse a esa falda con efecto de transparencia que tanto ha causado sensación en los últimos meses (si te interesa esta tendencia, lee aquí: Cómo llevar transparencias este Otoño 2024, la tendencia más irresistible de las pasarelas). La actriz fue vista en la proyección de su nueva película Our Little Secret en Nueva York —la cual forma parte de nuestra selección de los mejores estrenos de Noviembre 2024 (qué ver en streaming según Harper’s Bazaar)—, y además de ese look tan glamuroso con una melena rubia y maquillaje de red carpet, lo que nos cautivó fue el estilismo que es promesa de moda para las fiestas decembrinas.

Lindsay Lohan brilla en la proyección de Our Little Secret

Lindsay llevó un vestido de gasa negro con un escote en v profundo y detalles de la concha de la colección Zuhair Murad Ready-To-Wear Spring 2025 a la proyección de Netflix de Our Little Secret New York, estilizada por Rob Zangardi y Mariel Haenn, parecía una sirena navideña en este vestido negro etéreo con adornos de conchas marinas. Y es que tan solo horas antes se le vio con un top negro y una falda con detalles de joyas plateadas en el Tonight Show protagonizado por Jimmy Fallon, de la misma casa de modas.

En Our Little Secret, Lindsay Lohan se encuentra atrapada en exactamente el tipo de escapada navideña que esperaba evitar: una semana con su exnovio Logan (interpretado por Ian Harding, conocido por Pretty Little Liars). Como muestra el recién estrenado tráiler, esta pareja en constante disputa tendrá que aprender a convivir cuando se enfrenten a una incómoda situación que los obliga a pasar juntos la Navidad. ¿Y cuál es ese pequeño secreto? “La película trata sobre una chica que está saliendo con alguien y va a conocer a su familia durante las fiestas”, explicó Lohan a Tudum. “Luego se encuentra con su ex, quien está saliendo con la hermana de su novio. Y ahí empieza todo el caos”. ¡Podrás ver la película este 27 de noviembre!

Qué vestido negro de noche llevar a las fiestas de fin de año, palabra de Lindsay Lohan getty images

El mejor vestido negro para las fiestas lo tiene Lindsay Lohan

Los vestidos negros con telas transparentes irradian elegancia y un toque de misterio, convirtiéndolos en la elección perfecta para eventos nocturnos o ocasiones especiales. El clásico black dress —que no necesariamente es little— se reinventa con paneles translúcidos, encajes superpuestos o detalles de malla estratégicamente colocados. Para una sofisticación atemporal, un vestido midi con falda de tul o mangas largas de chiffon logra un equilibrio perfecto entre cobertura y sensualidad. Por otro lado, los diseños ceñidos con transparencias en el escote o la cintura aportan un toque moderno y audaz. Si buscas un impacto más dramático, opta por un vestido maxi con capas translúcidas fluidas o aberturas adornadas con bordados (muy similar al modelo de Lindsay); ya sea minimalista o llamativo, estos vestidos aseguran un look cautivador mientras dominan el arte de revelar sutilmente.

H&M. Vestido bodycon en malla. marca

Mango. Vestido malla con detalle strass. marca

Sfera. Vestido largo de encaje de manga larga con detalle de volante en falda. marca

Zara. Vestido asimétrico midi. marca

Lefties. Vestido largo de manga larga y cuello redondo. Cuenta con las mangas de tul con transparencias y un fruncido en la zona de la cintura. marca

Desigual. Vestido sin mangas con estampado de flores de tul. marca