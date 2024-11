Los mejores estrenos de Noviembre 2024 (qué ver en streaming según Harper’s Bazaar)

El penúltimo mes del año viene con emocionantes estrenos en streaming, que van desde los restos de las celebraciones de Halloween hasta los inicios de la temporada navideña, junto con varias aventuras de acción y otras más románticas. Lo que viene a Netflix, Prime Video, Max y más servicios de streaming este noviembre 2024 te tendrá lo suficientemente ocupado en las tardes o fines de semana: desde la adaptación de Pedro Páramo (Netflix) hasta los especiales de The Substance (Mubi). Así que conoce lo que los editores —y lectores— de Harper’s Bazaar estarán viendo en noviembre.

Estrenos de noviembre 2024 en streaming

Películas que estrenan en Netflix noviembre 2024

¿Qué viene en Netflix este noviembre 2024? Tenemos la película asada en la cumbre literaria de Juan Rulfo, Pedro Páramo narra el viaje cargado de ilusiones de Juan Preciado (Tenoch Huerta) buscando la riqueza de un padre a quien no conoce. A través de entrevistas exclusivas, tenemos un acceso inédito a los archivos personales de Elvis Presley y del coronel e imágenes nunca vistas del especial del 68 y los ensayos. Y por supuesto, nuevas rom-coms navideñas para entrar en el mood de las fiestas.



#SeAcabó Diario de las Campeonas (1 de noviembre).

(1 de noviembre). Aprender a Soltar (1 de noviembre).

(1 de noviembre). Nos vemos la próxima Navidad (6 de noviembre).

(6 de noviembre). Pedro Páramo (6 de noviembre).

(6 de noviembre). Umjolo Perdidamente enamorada (8 de noviembre).

(8 de noviembre). Un muñeco de nieve para derretirse (13 de noviembre).

(13 de noviembre). El regreso del Rey: declive y resurgimiento de Elvis Presley (13 de noviembre).

(13 de noviembre). Los niños perdidos (14 de noviembre).

(14 de noviembre). Los festivos caballeros (20 de noviembre).

(20 de noviembre). Compra ahora: la conspiración consumista (20 de noviembre).

(20 de noviembre). Hechizados (22 de noviembre)

(22 de noviembre) Joy (22 de noviembre).

(22 de noviembre). Piano Lesson (22 de noviembre).

(22 de noviembre). Nuestro secretito (27 de noviembre).

(27 de noviembre). La hermana de nieve (29 de noviembre).

Series que estrenan en Netflix noviembre 2024

Nacidas para brillar (7 de noviembre).

(7 de noviembre). Paul vs Tyson: una serie documental (7 de noviembre).

(7 de noviembre). El Sr. Planncton (8 de noviembre).

(8 de noviembre). Asalto al banco central (8 de noviembre).

(8 de noviembre). La Jaula (8 de noviembre).

(8 de noviembre). El enigma extraterrestre (8 de noviembre)

(8 de noviembre) Sprint: los humanos más veloces (13 de noviembre).

(13 de noviembre). Las hermanas Guerra (13 de noviembre).

(13 de noviembre). Más allá del adiós (14 de noviembre).

(14 de noviembre). Zombie-verso. Sangre fresca (19 de noviembre).

(19 de noviembre). Rythm Flow (20 de noviembre).

(20 de noviembre). Adoración (20 de noviembre).

(20 de noviembre). Hombre infiltrado (21 de noviembre).

(21 de noviembre). 900 días sin Anabel (22 de noviembre).

(22 de noviembre). Asalto en helicóptero (22 de noviembre).

(22 de noviembre). Caso no resuelto, ¿quién mató a Jonbenét Ramsey? (25 de noviembre).

(25 de noviembre). Chef’s Table (27 de noviembre).

(27 de noviembre). ¿Es una tarta? Edición fiestas (28 de noviembre).

(28 de noviembre). La Locura (28 de noviembre).

(28 de noviembre). ASAF (28 de noviembre).

(28 de noviembre). Senna (29 de noviembre).

(29 de noviembre). Una maleta (29 de noviembre).

(29 de noviembre). Arcane (noviembre).

(noviembre). La casa del amor (noviembre).

Películas que estrenan en MUBI noviembre 2024

¿Qué veremos en Mubi este noviembre 2024? Con el motivo del estreno de Megalópolis (2024), el multinombrado director Francis Ford Coppola regresa a MUBI con un programa triple de sus mejores películas. One from the Heart (1983), Dementia 13 (1981) y Apocalypse Now Redux (2001) te esperan para celebrar a uno de los visionarios más creativos del séptimo arte. La nostalgia te pegará con siete clásicos de culto que dejaron huella en toda una generación: Donnie Darko (2001) de Richard Kelly, The Dreamers de Bernardo Bertolucci y Oldboy (2003) de Park Chan-wook, son algunos de los filmes que podrás revisitar este mes.



Four Unloved Women, Adrift on a Purposeless (1 de noviembre)

(1 de noviembre) Diary of an African Nun (1 de noviembre)

(1 de noviembre) My Josephine (1 de noviembre)

(1 de noviembre) Simone Barbes or Virtue (1 de noviembre)

(1 de noviembre) Esto no es Berlín (1 de noviembre)

(1 de noviembre) Apocalypse Now (8 de noviembre)

(8 de noviembre) Dementia 13 (8 de noviembre)

(8 de noviembre) One from the Heart (8 de noviembre)

(8 de noviembre) Donnie Darko (8 de noviembre)

(8 de noviembre) Don’t Let Them Shoot the Kite (23 de noviembre)

(23 de noviembre) Rapado (22 de noviembre)

(22 de noviembre) Los Guantes Mágicos (22 de noviembre)

(22 de noviembre) Shakti (22 de noviembre)

(22 de noviembre) La Práctica (22 de noviembre)

(22 de noviembre) Silvia Prieto (22 de noviembre)

(22 de noviembre) El Tango del Viudo y su Espejo Deformante (22 de noviembre)

(22 de noviembre) El Realismo Socialista como una de las Bellas Artes (22 de noviembre)

(22 de noviembre) La Telenovela Errante (22 de noviembre)

(22 de noviembre) Semana Santa (22 de noviembre)

(22 de noviembre) Las Niñas Bien (29 de noviembre)

Películas que estrenan en Max noviembre 2024

¿Qué estrena en Max este noviembre 2024? La plataforama llega con nuevas producciones internacionales como la serie original de HBO Duna: La profecía y la tercera temporada del Max Original La vida sexual de las universitarias. Además, disfruta de producciones originales latinoamericanas como el drama Como agua para chocolate o las películas Casi el paraíso y Tornados.



Cómplice en Fuga (1 de noviembre)

(1 de noviembre) Tornados (8 de noviembre)

(8 de noviembre) ¡A la Orden, Chef! Navidad (13 de noviembre)

(13 de noviembre) 50 km por hora (15 de noviembre)

(15 de noviembre) Casi el paraíso (15 de noviembre)

(15 de noviembre) Muerte en LaRoy, Texas (15 de noviembre)

(15 de noviembre) Profesión peligro (22 de noviembre)

(22 de noviembre) Sweethearts (28 de noviembre)

(28 de noviembre) Back to Black (29 de noviembre)

(29 de noviembre) La Delatora (29 de noviembre)

Series que estrenan en Max noviembre 2024

Como agua para chocolate (3 de noviembre)

(3 de noviembre) Narrativas negras no contadas (5 de noviembre)

(5 de noviembre) Luva de Pedreiro: Jugadas virales (7 de noviembre)

(7 de noviembre) Aquellos que Matan (temporada 4) (8 de noviembre)

(temporada 4) (8 de noviembre) Sen, Ben, O (temporada 1) (15 de noviembre)

(temporada 1) (15 de noviembre) Condenada (temporada 1, 2 y 3) (15 de noviembre)

(temporada 1, 2 y 3) (15 de noviembre) Duna: La profecía (17 de noviembre)

(17 de noviembre) La vida sexual de las universitarias (temporada 3) (21 de noviembre)

(temporada 3) (21 de noviembre) Millie Black (25 de noviembre)

(25 de noviembre) El Tiempo a Tu Lado (29 de noviembre)

(29 de noviembre) Condenada (temporada 4) (29 de noviembre)

(temporada 4) (29 de noviembre) Oh Hell! (temporada 2) (30 de noviembre).