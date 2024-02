Las modelos españolas de 50 y 60 años que están desfilando en Fashion Week Madrid

Madrid estuvo celebrando su semana de la moda (del 15 al 19 de febrero) y vimos la representación de las mujeres en varias modelos de 50 y 60 años que rompieron con los estereotipos del modelaje. Algunas caras conocidas y otras más que se han unido al elenco, estas pasarelas nos dieron inspiración más allá de la ropa.

Modelos de 50 y 60 años en Madrid Fashion Week

1. Guiomar Alfaro (54 años)

Esta modelo de Navarra caminó por la pasarela de Marcos Luengo, de Acromatyx y de Paloma Suárez. Fue modelo desde los 18 hasta los 27 años, y después de una pausa regresó al modelaje a sus 51 años; “esto me ha salvado, hay que buscarse una pasión. Esa determinación de hacer algo que te gusta, es un antídoto para los malos días de la menopausia”, dijo en entrevista. También ha modelado junto con su hijo Rubén Serranos, de 25 años.

2. Pino Montesdeoca (60 años)

A Pino la vimos con Pablo Erroz, quien presentó ‘The Club’, su propuesta anual sin edad ni género definido. En una charla con El País reveló que ha evolucionado con su melena gris y que se ha negado a borrar las líneas del tiempo en su rostro: “La clave es mirarte mucho. No me haré cirugía porque tengo miedo de no reconocerme. Cada vez que conozco a un cirujano plástico, les digo lo mismo: ‘Dejen de buscar. No van a sacar un centavo de mí'. La idea de retocarse para que tu esposo no mire a mujeres más jóvenes es tan perversa como triste”.

3. María Bas (56 años)

María Bas, cantante de Nebulossa, debutó en su primer desfile desde el Mercedes-Benz Fashion Week Madrid con Pablo Erroz y con esta experiencia reveló que quiere terminar con los estereotipos de la edad. “Quiero romper con el edadismo, con los tabúes y todos los moldes. Esta es una ocasión para demostrarlo, es una oportunidad muy grande para mí", dijo a EFE.