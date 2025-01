La trágica historia detrás del sombrero de Melania Trump diseñado por Eric Javits

Una de las imágenes más esperadas por las fanáticas de la moda y el estilo durante la toma de protesta de Donald Trump era, sin duda, el look que Melania Trump elegiría para su regreso a la Casa Blanca, lo que no advertimos es que ese poderoso look tendría un detalle particular que llamó la atención por su sencilla elegancia: un sombrero bajo la firma de Eric Javits.

Para el día de la inauguración, Melania decidió llevar un diseño de Adam Lippes finamente retocado por un elegante sombrero de Eric Jarvits, un diseñador estadounidense que se especializa en sombreros sostenibles de paja y algodón y que, de acuerdo con su sitio oficial, su principal objetivo es que el uso de sombreros sea viable para el siglo XXI.

El sello distintivo de Eric Javits es la elegancia combinada con la delicadeza y la funcionalidad de sus diseños, para ello implementa el uso de fibras avanzadas y sustentables.

Ha sido un gran honor y privilegio para mí crear este sombrero. Melania Trump tiene la gracia interior, la belleza y el porte necesario para transformar lo que en realidad era un sombrero muy simple y sobrio en algo sorprendente Eric Javits

Eric Javits, el creativo que firmó el sombrero de Melania Trump

A través de su Instagram personal, Eric Javits dejó ver el apresurado proceso del sombrero que lució Melania Trump durante la toma de protesta de su esposo, un cordobés azul ribeteado con una cinturilla color marfil que llamó la atención de los presentes y de los medios internacionales por su contundente mensaje de lejanía y elegancia, además, fue bautizado como el No beso de los Trump, ya que el ala ancha del sombrero impidió que el presidente estadounidense ejecutara exitosamente un gesto romántico con su esposa durante la celebración.

El No beso de los Trump Getty images

Eric Javits estudió pintura y escultura, fue en la Escuela de Arte donde se obsesionó con la forma en que diversos elementos podían favorecer y alterar el rostro; descubrió la sombrerería, un medio que conectaba su amor por el arte y su interés por la moda.

Fue entonces que decidió emprender su negocio de sombreros para mujeres en 1985. Poco a poco el éxito llegó a su boutique donde ha diseñado sombreros de elección de la alta sociedad internacional, la realeza y las damas prominentes como Melania Trump y algunas otras celebridades del entretenimiento.

Eric Javits, el creativo que firmó el sombrero de Melania Trump Instagram

Una de sus genialidades es el sombrero Squishee, un producto que diseñó y desarrolló en respuesta a las necesidades cambiantes del estilo de vida y a una preocupación generalizada sobre el melanoma y los rayos dañinos del sol, la especialidad de Javits que combina arte, estilo y salud en un solo modelo.

La historia de desgracia detrás del sombrero de Melania Trump

Curiosamente, Melania Trump y Eric Javits nunca establecieron comunicación para lograr este look, fue el estilista de Donald Trump, Herve Pierre, quien se encargó de llevar a cabo el acuerdo entre la primera dama y el sombrerero, que además, no suele aceptar pedidos personalizados, pero en esta ocasión no pudo negarse al privilegio de ver su obra en cadena internacional.

Aunque el acuerdo se llevó con meses de anticipación a petición de Melania, una tormenta de nieve afectó severamente un primer diseño enviado desde Miami a Nueva York, por lo que Eric Jarvis se vio en la urgencia de rehacer un segundo sombrero y enviarlo en tiempo récord a la primera dama: lo hizo en solo cuatro días.