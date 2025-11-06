Suscríbete
Falda de cuero midi, la prenda que este otoño está más de moda que nunca

La falda de cuero midi se impone esta temporada como el nuevo esencial del armario por ser versátil, poderosa y atemporal

November 05, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - September 2025 New York Fashion Week

Edward Berthelot/Getty Images

Hay algo hipnótico en la forma en que el cuero refleja la luz del otoño. La falda midi se mueve con el peso exacto de la elegancia, creando una silueta que no pretende, sino que es. En tiempos de exceso y fugacidad, la falda de cuero midi recuerda que la verdadera modernidad está en la calma, en los materiales que resisten y en los gestos que perduran.

El poder de la silueta midi

La longitud midi —esa caída entre la rodilla y el tobillo— es, sin duda, una de las proporciones más elegantes del guardarropa contemporáneo. En el cuero, esta forma adquiere un peso visual que es imposible ignorar. La textura aporta estructura y movimiento, creando un contraste que combina autoridad y sensualidad sin necesidad de recurrir a exageraciones. Desde su versión más clásica, en negro pulido, hasta las reinterpretaciones en tonos caramelo, vino o verde oliva, esta prenda demuestra su capacidad de adaptarse a distintos estilos y momentos del día.

Del despacho a la cena, la versatilidad absoluta

La falda de cuero midi se ha ganado su lugar como pieza clave por una razón, se adapta con naturalidad a la transición entre el día y la noche. Con una camisa blanca y mocasines, proyecta una imagen profesional y pulida; con un suéter de punto y botas altas, adquiere una estética relajada y contemporánea; y con un body ajustado o top satinado, se transforma en un look de noche sofisticado y sin esfuerzo.
Esta adaptabilidad la convierte en la aliada perfecta de la mujer moderna, que busca prendas que comuniquen presencia sin renunciar a la comodidad.

cbfd49a94fddd5391e4ff3c4151418f8.jpg

La falda de cuero midi se transforma en un look de noche sofisticado y sin esfuerzo

Pinterest

Inspiración en pasarela y street style

Marcas como Saint Laurent, Chloé y The Row la han incluido en sus colecciones de otoño-invierno 2025, apostando por cortes limpios y acabados que resaltan la calidad del material. En las calles de París, Milán y Nueva York, las editoras y creadoras de moda la llevan con blazers de lana o abrigos oversize, creando combinaciones que mezclan lo urbano con lo elegante. Su éxito reside en esa capacidad de sintetizar la estética actual, una mezcla entre minimalismo, fuerza y atemporalidad.

935f6fa63a1b72bb7507bf9186e2b553.jpg

La falda de cuero midi es ideal para cualquier contexto

Pinterest

Material y movimiento: la nueva feminidad

El cuero ya no se asocia únicamente con lo rebelde. En su versión midi, el material adquiere una nueva lectura ya que es femenino, estructurado y sofisticado. El movimiento que genera al caminar se convierte en un gesto de confianza.

falda midi Cuero Tendencias 2025 tendencias moda
Eurídice Aiymet Garavito García
