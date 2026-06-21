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Moda

El legado inconcluso de Adrian Appiolaza en Moschino

La salida del diseñador argentino abre una nueva etapa para la casa italiana y deja abierta una pregunta sobre el rumbo que apenas comenzaba a tomar bajo su dirección creativa

Junio 20, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Moschino - Milan Fashion Week Fall 2026 - Runway

El legado inconcluso de Adrian Appiolaza en Moschino

WWD/WWD via Getty Images

La noticia de la salida de Adrian Appiolaza llega en un momento particularmente delicado para Moschino. Más allá del habitual movimiento de sillas musicales que atraviesa la industria, su marcha interrumpe una dirección creativa que apenas comenzaba a consolidarse. Después de varias temporadas de transición, la firma italiana parecía haber encontrado una nueva forma de relacionarse con su historia sin depender exclusivamente de ella.

Cuando Adrian Appiolaza asumió el cargo en enero de 2024, el contexto era complejo. Moschino acababa de enfrentar la muerte repentina de Davide Renne, quien había sido nombrado director creativo tras la salida de Jeremy Scott. El desafío no consistía únicamente en diseñar nuevas colecciones, sino en devolver estabilidad a una casa que atravesaba uno de los momentos más sensibles de su historia reciente.

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Lejos de buscar una ruptura radical, el diseñador argentino optó por reconstruir el vínculo entre la marca y la visión original de Franco Moschino. En lugar de reproducir archivos históricos o apoyarse en la nostalgia, exploró aquello que convirtió a la firma en una de las voces más singulares de la moda italiana: el humor, la ironía y la capacidad de cuestionar las reglas del lujo desde dentro.

Sus colecciones recuperaron ese espíritu lúdico, aunque desde una perspectiva distinta a la que había definido la era Jeremy Scott. Mientras Scott convirtió a Moschino en un fenómeno de cultura pop apoyado en referencias inmediatas y espectáculos visuales de gran impacto mediático, Adrian Appiolaza pareció interesarse por una narrativa más íntima. Sus propuestas estaban construidas a partir de recuerdos personales, objetos cotidianos y referencias culturales transformadas en ejercicios de imaginación.

Esa aproximación permitió que la firma comenzara a explorar un territorio diferente. La ironía seguía presente, pero ya no era el único lenguaje. En su lugar aparecieron elementos relacionados con la memoria, la artesanía y la emoción, creando una lectura más compleja del legado de la casa.

Uno de los ejemplos más claros fue su colección Otoño-Invierno 2026. Inspirada parcialmente en sus raíces argentinas, la propuesta integró referencias autobiográficas con los códigos históricos de Moschino. El resultado no buscaba replicar el pasado de la marca, sino ampliar sus posibilidades narrativas.
Fue también la colección que permitió observar con mayor claridad la dirección que estaba tomando su visión creativa.
Por eso resulta difícil evaluar su legado únicamente a partir del número de temporadas que presentó. Dos años rara vez son suficientes para completar una transformación profunda dentro de una maison con décadas de historia. Lo que sí dejaron esas colecciones fue una sensación de evolución en marcha, un proceso que todavía estaba lejos de alcanzar su punto de madurez.

La salida de Adrian Appiolaza también vuelve a poner sobre la mesa una cuestión recurrente en la industria: el tiempo. Cada vez son más los directores creativos que abandonan sus cargos antes de desarrollar plenamente una visión a largo plazo. Las exigencias comerciales, la presión por generar resultados inmediatos y la velocidad del calendario de la moda reducen el margen para construir una identidad de forma gradual.

En el caso de Moschino, la incógnita no gira únicamente en torno a quién ocupará el puesto a continuación. También se relaciona con el destino de las ideas que comenzaron a tomar forma durante estos dos años. Adrian Appiolaza dejó una interpretación de la marca que apostaba por el equilibrio entre irreverencia y sensibilidad, entre humor y memoria. Una propuesta que alcanzó a esbozar un nuevo capítulo para la firma, pero que ahora queda suspendida en un punto intermedio, abierta a todas las posibilidades y también a todas las preguntas.

Moschino diseñadores
Eurídice Aiymet Garavito García
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