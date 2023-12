Cómo llevar mocasines en diciembre 2023 para estar calientita

Navegar el panorama de estilo en diciembre 2023 requiere un delicado equilibrio entre moda y funcionalidad, especialmente cuando se trata de lucir mocasines. Aunque estos zapatos atemporales suelen asociarse con las estaciones menos frías, con un toque de destreza sartorial pueden hacer una transición sin esfuerzo hacia el guardarropa invernal, ofreciendo tanto comodidad como estilo. Aquí te compartimos algunas ideas creativas y acogedoras de llevar mocasines en diciembre de 2023, asegurando que tus pies se mantengan cálidos sin comprometer la elegancia.

Cómo combinar mocasines de mujer en invierno 2023

Los mocasines con plataforma son casi a prueba de cualquier sendero nevado. Pero si no estás en un ambiente tan extremo, para salvarte de las calles frías será más que suficiente. ¿La clave? Llevar calcetines de lana. Los calcetines de lana no solo cumplen su función, sino que lucen muy elegantes en combinación con un chunky loafer en cualquier tonalidad. Ya sea en mocasines negros con calcetines rojos, blancos o beige, no hay manera de fallar.

Lo más visto hoy día es llevar mocasines en un estilo colegial, por lo que combinados con la falda tableada y medias que te mantengan abrigada será un must de la temporada. Puedes añadir más capas, como chaleco tejido y abrigo aterciopelado. No olvides llevar bufanda o un gorro.

Llevarlos con jeans es una manera multifacética para estar lo suficientemente arreglada pero sin esforzarse demasiado. Este invierno prueba llevarlos con un blazer de terciopelo o un abrigo XL con hombreras para darle una mezcla retro. Pero si prefieres el estilo clásico, con una chaqueta de color es más que suficiente.

Selección Harper’s BAZAAR de mocasines:

Loafers Missie de Kurt Geiger, $2,900 MXN

Chunky loafers con tacón de Mango, $2,199 MXN

Mocasines Leah de suela gruesa de Coch, $4,390 MXN

Mocasines Parker de Michael Kors, $3,680 MXN

Loafers Judy color rojo de Regina Romero, 3,499 MXN

Una invitada lleva gafas de sol negras, una camiseta blanca con estampado multicolor, una chaqueta acolchada con capucha en tono beige, una falda larga con estampado de rayas amarillas y naranjas, calcetines marrones y unos mocasines de cuero brillante negros de Prada. getty

Sophie Pirrung luce unos mocasines negros de Prada, medias, chaqueta de cuero de Cos, camisa blanca con botones de Mondbrand, falda de By Malene Birger, bolso de Liebeskind, medias y gafas de sol. getty