Cintura baja y falda amplia: la silueta de vestidos de fiesta que va a triunfar esta temporada

En las pasarelas recientes, una silueta ha comenzado a desplazar a los cortes más ceñidos y los drapeados minimalistas, se trata de los vestidos con cintura baja y faldas voluminosas. Esta estructura, que juega con proporciones dramáticas, regresa renovada para convertirse en la apuesta de fiesta más poderosa de la temporada.

Lejos de ser un simple guiño nostálgico, esta silueta se reinventa con nuevos códigos de sofisticación. Los diseñadores la reinterpretan en texturas inesperadas —desde tules ligerísimos hasta sedas satinadas— y la combinan con tops de corsetería, transparencias delicadas o blusas de inspiración lencera. El resultado es un contraste deliberado entre rigidez arquitectónica y ligereza etérea.

El retorno de la cintura baja

A diferencia de los cortes imperio o los vestidos de talle alto, la cintura baja alarga visualmente el torso y otorga un aire relajado, pero estructurado. Esta elección estilística transforma la manera en la que la falda cae y se expande con mayor dramatismo, acentuando movimiento y presencia en cada paso. En la práctica, es un recurso perfecto para eventos nocturnos donde la teatralidad se torna protagonista, sin duda, una apuesta sumamente elegante gracias a un recurso estético que Lady Di adoraba también conocido como falda vasca.

La falda vasca fue una de las tendencias favoritas de Lady Di Getty images

Faldas que dominan la escena

Las faldas amplias no se limitan al tul clásico. En colecciones recientes, hemos visto capas sucesivas de organza, seda con brillo líquido y terciopelos que se abren en cascadas generosas. La clave está en el contraste: volúmenes majestuosos acompañados de tops minimalistas que dejan respirar la silueta. Este balance evita excesos y aporta un aire contemporáneo que se siente en sintonía con el presente.

Del desfile a la alfombra roja

Lo interesante de esta tendencia es su versatilidad. En pasarela, se mostró con corsés gráficos en blanco y negro, con transparencias lenceras en tonos oscuros y con propuestas monocromáticas vibrantes, como un azul eléctrico que resulta magnético bajo la luz artificial. En la alfombra roja, esta silueta promete convertirse en la favorita de quienes buscan un statement poderoso sin recurrir a ornamentos ni excesos innecesarios.

La cintura baja con falda amplia, una silueta que habla de actitud Getty images

Una silueta que habla de actitud

Más allá de su construcción textil, este tipo de vestido funciona como declaración estética. La cintura baja con falda amplia no busca resaltar únicamente la figura, también propone un juego de volúmenes que desplaza la atención hacia el movimiento y hacia la presencia. Quien lo lleva no necesita de accesorios llamativos ni peinados complicados; la fuerza del look radica en la propia arquitectura del vestido. Tal como lo hizo Dakota Johnson durante la apertura del 21º Festival de Cine de Zúrich.