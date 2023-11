Cherry Red, el color tendencia que se apoderó del otoño-invierno 2023 (y así se lleva)

Lo vimos brillar con la llegada de Sabato De Sarno en su primera colección para la Semana de la Moda de Milán; el cherry red —rojo cereza— de la temporada es un juego de tonalidades rojizas entre el burgundy, el rojo quemado y el rojo brillante, fáciles de combinar con piezas clásicas, como denim o gabardinas color camello, y que elevan la estética de tus conjuntos para darle un toque otoñal más vanguardista. Eso sí, también pululará en invierno 2023, así que si quieres saber cómo incluir el color cherry red en tu guardarropa, te pasamos las claves.

Millán Delaroière con un largo vestido transparente negro de talle alto con lunares blancos, medias brillantes, tacones altos beige de Miu Miu, gafas de sol marrones de Miu Miu y un bolso Hobo de cuero rojo de Miu Miu. getty

Cómo llevar el color cherry red en otoño-invierno 2023

Miu Miu, Gucci, Yves Saint Laurent y más firmas nos dieron inspiración necesaria para saber que el rojo cereza es el color que hablará por sí mismo en toda la temporada otoño-invierno. No es nuevo que este tono brille en el mundo de la moda, pues ya había sido un hit en los cincuenta al relacionarse con las pin-up girls —y cómo olvidar el traje total red de Britney Spears en Did It Again. Sabemos que el rojo ha trascendido según su época, y este año tocó un giro donde lo retro y el toque Gen Z se fusionan con la elegancia relajada.

Una invitada lleva gafas de sol, un cardigan rojo, un detalle de Gucci, una falda corta marrón con abertura en la rodilla, zapatos blancos de tacón bajo. getty

Para llevar el adorado cherry red de la temporada, considera tres piezas clave: bolsos, zapatos de tacón bajo y chaquetas de cuero.