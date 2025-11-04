Suscríbete
Moda

Bolsos con hebillas: la moda indiscutible de esta temporada y la que viene

Los bolsos con hebillas se imponen como el accesorio estrella del momento: una mezcla entre diseño utilitario y lujo artesanal que conquista el presente y anticipa la próxima temporada

November 04, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In New York City - October 28, 2025

TheStewartofNY/GC Images

En la pasarela y en la calle, hay un gesto que se repite, cerrar un bolso con hebilla. Este simple movimiento, que durante años fue un detalle funcional, hoy representa una declaración estética. Las grandes casas de moda —de Prada a Bottega Veneta, de Ferragamo a Miu Miu— han recuperado este elemento clásico para convertirlo en el punto focal de sus nuevas colecciones. Los bolsos con hebillas no solo están de regreso, se consolidan como el nuevo símbolo de sofisticación práctica.

Del archivo al presente, la nostalgia bien medida

La hebilla tiene historia. Nació como un recurso técnico para asegurar la estructura del bolso, pero fue en los años setenta cuando comenzó a adquirir carácter decorativo. Hoy, su regreso no es casual, responde a una necesidad contemporánea de equilibrio entre lo bello y lo útil. En tiempos donde el lujo se reinterpreta desde la funcionalidad, el bolso con hebilla se convierte en una pieza que encarna ambas dimensiones.

En las pasarelas otoño-invierno 2025 y las precolecciones de primavera 2026, la tendencia se afianza, modelos estructurados, tonos tierra, cuero pulido y cierres metálicos pulen la silueta de la nueva temporada. Prada propone versiones mini con hebillas escultóricas; Bottega Veneta reinterpreta la suya en piel trenzada; mientras Ferragamo apuesta por maxi-hechuras que evocan el espíritu ecuestre.

9ca58c471aafcf8a6357e05e0bdebf48.jpg

Esta temporada, el bolso con hebilla se convierte en un accesorio fundamental para las fanáticas de la moda

Pinterest

La hebilla como gesto de carácter

Más allá de su diseño, lo que hace de esta tendencia un fenómeno es su poder simbólico. La hebilla expresa control, estructura, decisión. En un contexto donde la moda femenina se redefine desde la fuerza sin renunciar a la sensualidad, este accesorio se vuelve una metáfora visual, su cierre es literal y emocional.

Combinado con sastrería relajada, trench coats o denim premium, el bolso con hebilla aporta un contraste entre lo clásico y lo moderno. Es el tipo de pieza que eleva cualquier look con discreción y autoridad.

Versatilidad con sello de lujo

Los nuevos bolsos con hebillas transitan entre lo atemporal y lo vanguardista. Se llevan cruzados, al hombro o en versión de mano. Su versatilidad los convierte en aliados tanto del estilo urbano como del refinamiento de oficina. La clave está en los materiales, piel rígida, gamuza cepillada, cierres metálicos dorados o niquelados que aportan textura y brillo.

83cfab8b05aa2d8eea0d7a82100172a1.jpg

La versatilidad de las hebillas permite llevar estos bolsos en toda ocasión

Pinterest

Un accesorio que anticipa el futuro

Esta tendencia no se agota en la temporada actual. Su permanencia está asegurada porque responde a un deseo profundo de durabilidad y diseño con propósito. En una industria que busca equilibrio entre herencia y modernidad, el bolso con hebilla se erige como un objeto de deseo intergeneracional.

bolsas Tendencias 2025 invierno bolsas de moda
Eurídice Aiymet Garavito García
