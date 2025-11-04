Suscríbete
Amber Valletta revive el icónico jungle dress y devuelve la leyenda de Versace a la alfombra roja

La supermodelo rindió un emotivo homenaje a Donatella Versace al llevar de nuevo el legendario jungle dress en los premios CFDA 2025, una prenda que cambió la historia de la moda y de la cultura digital

November 04, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Amber Valletta revive el icónico jungle dress y devuelve la leyenda de Versace a la alfombra roja.jpg

Antes de Jennifer Lopez, hubo una mujer que marcó el inicio de una de las leyendas más fascinantes en la historia de la moda, se trata de Amber Valletta. En 1999, la supermodelo estadounidense desfiló para la colección primavera-verano 2000 de Versace con un vestido de estampado selvático, escote infinito y gasa translúcida. Lo que en ese momento fue una propuesta audaz para la pasarela, un año más tarde se convertiría en un fenómeno cultural cuando JLo lo llevó a los Grammy Awards del 2000 y desató una revolución mediática que cambiaría incluso la forma en que buscamos imágenes en Internet.

El primer jungle dress: cuando la sensualidad se volvió arte

Durante el desfile de Versace en Milán, Amber Valletta fue la primera en portar el famoso diseño, concebido por Donatella Versace como una expresión de poder femenino y libertad. El vestido de gasa verde con estampado tropical y una abertura frontal pronunciada era una celebración del cuerpo sin complejos, del deseo de ser vista y del orgullo de mostrarse. Su paso por la pasarela definió una nueva estética para el cambio de milenio, la sensualidad desinhibida que caracterizaría a Versace durante las décadas siguientes.

Cuando Jennifer Lopez lo lució un año después, el vestido pasó de ser un éxito de pasarela a un símbolo de la cultura pop. La imagen de JLo en los Grammy fue tan buscada que motivó a Google a crear su función de búsqueda por imágenes. Desde entonces, el jungle dress pertenece tanto a la historia de la moda como a la historia tecnológica del siglo XXI.

jlo-versace.jpg

JLo llevó el jungle dress a los Grammy Awards del 2000 y revolucionó las búsquedas en Google

Getty images

El regreso de una leyenda a la alfombra roja

Veinticinco años después, Amber Valletta vuelve a llevar el mismo vestido, esta vez en la alfombra roja de los CFDA Fashion Awards 2025. La modelo se presentó con la emblemática pieza de Versace para rendir homenaje a Donatella Versace, quien fue reconocida con el Premio al Cambio Positivo por su impacto en la industria y su compromiso con la inclusión y la sostenibilidad.

La imagen de Amber Valletta recreando aquel momento de 1999 tiene un poder simbólico inmenso: es la memoria viva de una época en la que la moda rompía fronteras y la sensualidad era un manifiesto. En una era dominada por la nostalgia y la reinterpretación, este gesto no es solo una mirada al pasado, sino una reafirmación de lo que Versace ha representado siempre, el atrevimiento como forma de arte.

Un tributo a Donatella y a la era dorada de la moda

El jungle dress nunca fue solo una prenda; fue una declaración visual. Su regreso, de la mano de quien lo estrenó, convierte a Amber Valletta en el puente entre la historia y la evolución contemporánea de la casa italiana. En la noche del CFDA, la modelo no solo vistió un vestido legendario, también llevó sobre la piel el legado de una diseñadora que transformó la sensualidad en empoderamiento y el espectáculo en lenguaje.
Esta aparición confirma que las verdaderas piezas icónicas nunca envejecen; simplemente esperan el momento perfecto para volver a brillar.

Donatella Versace CFDA.jpg

Donatella Versace recibió el premio a al Cambio Positivo por su impacto en la industria y su compromiso con la inclusión y la sostenibilidad

Getty images

