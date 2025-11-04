Suscríbete
Moda

Alhambra: la metamorfosis más delicada de Van Cleef & Arpels

Van Cleef & Arpels reinterpreta su icónico amuleto de la suerte con piezas transformables en oro rosa, nácar y calcedonia. Un nuevo capítulo de elegancia en movimiento

November 04, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
© Van Cleef & Arpels_Photographer_Arnaud Lajeunie_ArtDirector-Gaspard_Yurkievich-and-Guido_Voss 16x9 (3).jpg

Alhambra: la metamorfosis más delicada de Van Cleef & Arpels

Cortesía Van Cleef & Arpels

Desde su creación en 1968, la colección Alhambra ha sido el emblema de la buena fortuna para Van Cleef & Arpels, un símbolo que ha trascendido épocas, modas y generaciones. Hoy, la Maison francesa presenta una evolución tan sutil como magistral, se trata de una nueva línea de joyas transformables, donde la tradición artesanal se encuentra con la innovación técnica.

El movimiento como lenguaje de elegancia

Bajo el nombre Delicada metamorfosis, esta entrega amplía el universo de Magic Alhambra, nacida en 2006 para reinterpretar el icónico trébol de cuatro hojas con proporciones asimétricas y un estilo libre. En 2025, dos nuevos collares largos y dos anillos reversibles elevan esa herencia con un concepto que celebra la versatilidad. Los collares pueden llevarse como pieza larga, corta o incluso como pulsera, mientras los anillos presentan motivos que giran para revelar nuevos materiales y reflejos.

alhambra_1.jpg

El movimiento como lenguaje de elegancia

Cortesía Van Cleef & Arpels

La sinfonía de los materiales preciosos

Van Cleef & Arpels vuelve a demostrar su maestría en la combinación de texturas y colores. El oro rosa dialoga con el nácar blanco y gris; la calcedonia azulada se funde con el brillo del oro blanco; y el trabajo guilloché aporta ese juego de luz que distingue a la Maison. El emblemático contorno perlado enmarca cada motivo, redondeando la silueta con una elegancia táctil.
Los anillos reversibles Vintage Alhambra llevan esta dualidad al extremo: de un lado, el brillo sutil del nácar; del otro, la pureza de un diamante que refleja la luz con precisión casi musical.

alhambra_3.jpg

El trebol como el amuleto del tiempo

Cortesía Van Cleef & Arpels

El amuleto del tiempo

Para completar la metamorfosis, la colección suma un reloj Sweet Alhambra, que alterna oro blanco guilloché con piedras ornamentales, recordando que el tiempo también puede llevarse como joya.

alhambra_2.jpg

El legado de la suerte

Cortesía Van Cleef & Arpels

El legado de la suerte

Jacques Arpels solía decir que “para tener suerte, hay que creer en la suerte”. Esa filosofía sigue latiendo en cada motivo Alhambra, una forma que, más que decorar, protege. En su nueva era transformable, el trébol de Van Cleef & Arpels conserva su poder simbólico y su elegancia atemporal, reafirmando que el verdadero lujo está en las piezas que evolucionan contigo.

Eurídice Aiymet Garavito García
