¡Adiós al barbiecore! Incluso Margot Robbie se despide de esta tendencia!

La ola del rosa Barbie llegó a su fin gracias a la apuesta de colores más discretos como el peach fuzz que estará presente todo el 2024…

Los tonos rosas chillantes se fueron difuminando poco a poco sobre las red carpets y las pasarelas de las semanas de la moda que están a todo lo que da en este momento, ya no vemos esos escotados looks veraniegos sumamente femeninos y ampliamente ligados a la película de Barbie, de hecho, en la ceremonia de los Grammy 2024 la misma Billie Eilish se decantó por un look de Barbie, sí, pero uno de los más discretos y sobrios para darle un digno fin a la tendencia que nos volvió locas todo el año 2023.

Es imposible negar que Barbie fue la mejor película del año, incluso para quienes consideran que Oppenheimer fue mejor, ninguna otra película marcó las tendencias de estilo durante tantos meses y ninguna otra dio tanto de qué hablar.

Sin embargo, todo llega a su fin y por esta temporada decimos adiós al barbiecore pues durante su última aparición pública en los Premios BAFTA 2024, la actriz australiana lució una apuesta diferente a lo que nos tenía acostumbradas en los últimos meses.

Adiós al barbiecore, así lució Margot Robbie en los BAFTA 2024

La vimos enfundada en un sencillo y largo vestido de la firma Armani Privé con un ligero escote palabra de honor en forma de corazón que le permitió lucir como siempre sus afilados hombros. Además, este exclusivo diseño estuvo acompañado de unos elegantísimos guantes negros de ópera, subiéndose así a nuestra tendencia favorita para las fiestas de noche.

Sobra decir que Margot Robbie posee una de las figuras más atractivas de Hollywood y no necesita de trucos para definir su silueta, sin embargo, este vestido bicolor vaya que resaltó sus curvas, pero sin duda, lo que más llamó la atención es que Margot no usó joyería durante la ceremonia de los BAFTA 2024, salvo un par de pendientes que se ocultaron bajo el flequillo de su rubio peinado alto.

Este look viene a confirmar lo que ya sabíamos: llegó la hora de devolver al clóset a nuestro amado barbiecore.