Moda

A$AP Rocky y el maletín de Chanel que todos quieren este San Valentín

Visto en Nueva York, A$AP Rocky confirma que el portafolio de Chanel ya no es un accesorio funcional, sino una pieza clave del estilo masculino contemporáneo

Enero 19, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
A$AP Rocky y el maletín de Chanel que todos quieren este San Valentín.jpg

A$AP Rocky y el maletín de Chanel que todos quieren este San Valentín

Cortesía

Durante su más reciente aparición nocturna en Nueva York, A$AP Rocky fue captado llevando un maletín acolchado de Chanel, una elección que inmediatamente desplazó al accesorio del terreno corporativo al del deseo.

El maletín —negro, estructurado, con el icónico acolchado y herrajes dorados— no funciona aquí como un objeto utilitario. En manos de A$AP Rocky se transforma en una extensión natural de su estética: relajada, segura y profundamente consciente del lenguaje del lujo. No hay intención de sobresalir ni de provocar; el accesorio simplemente encaja, como si siempre hubiera pertenecido a ese tipo de look nocturno, urbano y cuidadosamente despreocupado.

Parte del impacto está en la forma en que A$AP Rocky entiende la moda. Su relación con las grandes casas no se basa en el guiño ni en la exageración, sino en la coherencia. Chanel aparece aquí sin ironía y sin explicaciones, integrada a un atuendo que mezcla abrigo de cuero, sastrería relajada y actitud personal. El portafolio no compite con el resto del conjunto, sino que lo equilibra.

CHANEL Pre-Owned.png

CHANEL Pre-Owned maletín Classic Flap 1997

Cortesía

Este gesto conecta con un cambio más amplio en la moda masculina actual. Los hombres ya no se acercan a los accesorios desde la funcionalidad pura, sino desde la expresión. Bolsos, portafolios y piezas tradicionalmente asociadas al poder formal se reinterpretan como objetos cotidianos, cargados de estilo y significado. En ese contexto, Chanel se vuelve especialmente relevante ya que su herencia artesanal y su diseño atemporal permiten que estas piezas crucen códigos sin perder identidad.

De ahí que el portafolio se haya convertido en una referencia clara de regalo de San Valentín. No responde al imaginario romántico clásico ni busca impresionar desde lo evidente. Funciona como una pieza que acompaña, que dura y que comunica gusto sin necesidad de palabras. Es lujo entendido como elección personal, no como demostración.

Celebrity Sightings In New York - January 16, 2026

A$AP Rocky y el maletín de Chanel que todos quieren este San Valentín

DAMEBK/Bauer-Griffin/GC Images

Lo que A$AP Rocky pone en circulación no es una tendencia rápida, sino una imagen precisa de hacia dónde se mueve el estilo masculino en 2026. El maletín de Chanel no necesita fecha ni ocasión específica para tener sentido. Su fuerza está en cómo se integra a la vida real, en cómo se lleva sin énfasis.
En ese equilibrio silencioso —entre archivo, modernidad y actitud— es donde hoy se define lo verdaderamente deseable.

Chanel maleta
Eurídice Aiymet Garavito García
