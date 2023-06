LGBTQI+ con todas sus letras: las voces de la industria

En junio celebramos el mes del orgullo también conocido como Pride, una fecha que conmemora los enfrentamientos ocurridos en el bar Stonewall de Nueva York en el año 1969. A 54 años de distancia, seguimos luchando por nuestros derechos, por ser libres y vivir sin miedo. Más que aliados, la industria de la moda y la comunidad LGBTQIA+ somos un mismo universo, un arcoíris que se construye con historias de vida tan diversas y complejas como la naturaleza humana.

Entender la moda más allá de la frivolidad y la fantasía que la permean, que sin duda son parte de su esencia, es comprender no sólo la complejidad de esta, sino su gran poder como herramienta de expresión de la individualidad humana. La moda en el último siglo se ha convertido en un fenómeno social y cultural sin precedentes, una industria cuyas realidades y discursos (variados y contradictorios) constantemente impulsan y promueven el cambio social, confrontando y transformando ideas y valores, que poco o nada tiene que ver con los principios de una sociedad moderna, democrática, equitativa, libre y justa.

Así es como las personas que somos parte de la comunidad LGBTQIA+ (¡Sí! Con todas sus letras y más), integrada por lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros, travestis, transexuales, queer, intersexuales, asexuales y otras identidades de género, hemos jugado un papel protagónico en la construcción de un sector clave como es la moda, un espacio creativo que históricamente celebra y se nutre de la vanguardia, de los sueños, de lo extraordinario, de aquello que rompe normas y se aleja de los convencionalismos.

Lo anterior es quizás el común denominador entre la comunidad LGBTQIA+ y las personas que han elegido a la moda como forma y sustento de vida, especialmente en países dominados por el sistema heteropatriarcal que produce contextos de profunda desigualdad como es el caso de México y Latinoamérica.

Muchas puertas se han abierto y muchas cosas han evolucionado, lo cierto es que en pleno año 2023, las vidas de quienes hacemos moda y somos parte de la población LGBTQIA+ en México, se conectan bajo un mismo principio y un verbo: Luchar. Hoy seguimos luchando de manera cotidiana —en lo individual y en lo colectivo— a favor de nuestros derechos, para terminar con la discriminación y la violencia, para amar y vivir libres, para entender que la diversidad enriquece y que la ignorancia se combate con respeto y educación. Luchamos para poder ser nosotres, para ser humanos, para simplemente ser.

Lee sobre Willi Ninja es el ‘padrino del Vogue’ que inspiró a Madonna y Paris Hilton.

Tamara Guirao, fundadora y directora creativa de la firma mexicana Lick Diablo

Conocernos es probablemente el reto más grande de nuestras vidas, aceptarnos y amarnos desde nuestra esencia que es única e irrepetible. Algo sumamente difícil en una sociedad que desde que nacemos impone y condiciona nuestra existencia y nuestra felicidad.

Una vez más, luchar es y será nuestra constante. Mi lucha personal comienza con tan sólo 4 años, cuando descubrí mi gusto por la ropa y la estética, naturalmente nació mi fascinación por “cosas de niñas” como Barbie y las grandes divas del pop de los ochenta. Aún conservo el cassette de Alaska y Dinarama titulado “No es pecado” de 1987, en donde aparece Alaska en la portada en un look de dominatrix post punk con un leotardo negro, medias de red y guantes de piel, una potente imagen que quedó grabada para siempre en mi memoria al igual que la canción “A quién le importa”, misma que cantaba siendo un niño sin vaticinar que se convertiría en un himno de vida no sólo para mi sino para quienes al igual que yo, seríamos (y habían sido) señalados por ser “diferentes”.

Así es como la moda no sólo ha sido el primer amor sino una importante arma de supervivencia para muchas personas LGBTQIA+, un medio de expresión y una herramienta para desarrollar nuestra identidad aun cuando eso implica ser criticados o vulnerados.

Experiencias personales que nos entrelazan, como es el caso de Tamara Guirao, fundadora y directora creativa de la firma mexicana Lick Diablo, que promueve la moda sin género,

“La moda ha sido un recurso indispensable en mi exploración como mujer y como diseñadora. De chica cuando no llevaba uniforme a la escuela y podía elegir mi ropa, eran los mejores días. Me gustaba jugar y cruzar los límites de lo femenino y lo masculino, sentirme aceptada por los chicos y al mismo tiempo reafirmar mi sensualidad y mi feminidad”.

“Cuando me reconocí como lesbiana también tuve que plantearme qué tipo de lesbiana quería ser (una tontería viéndolo hoy), si quería el pelo corto, usar camisas abiertas, escotes, etc. Hasta que finalmente entendí que seguía siendo yo.” tama guirao

Benito Santos, diseñador y referente de la moda mexicana

La moda en México en las últimas dos décadas se ha desarrollado de manera exponencial, brindando a sus creadores una voz y un papel relevante en el panorama social y cultural de nuestro país. Benito Santos es uno de los nombres más reconocidos en la moda nacional, el diseñador utiliza de manera recurrente sus plataformas para promover la equidad, defender los derechos de todes y apoyar causas relacionadas a la comunidad LGBTQIA+. Para Benito Santos ser una figura pública conlleva una responsabilidad por lo que es importante “dar visibilidad a través de mi trabajo a las personas que hemos sido vulneradas”.

“Procurar diversas causas que ayuden a construir una mejor sociedad, por eso desde hace años realizo campañas para celebrar el mes del orgullo, incluso me he transformado en un personaje drag, he fotografiado a mujeres trans como Victoria Volkova y personas no binarias como Valentina. Es muy importante levantar la voz, el orgullo de ser quién eres se debe portar todos los días”. benito santos

Fotografías: Hosseck



Fotografías: Hosseck

Aviesc Who? la más draga... ¡de la moda!

La moda ha dejado de ser un asunto de élites para abrirse a distintos espacios y contextos, tal como menciona Aviesc Who? —conocido como la chica de la moda del drag mexicano— cuyo trabajo como diseñador (con su marca Aviesc) y como drag coexisten de manera simbiótica. Para Aviesc Who? la moda “se vive en las calles, en redes sociales o en carne propia, no importa la complexión de tu cuerpo, tu color, tu lugar de origen, tu estrato social, tu género o que tan diferente o alejado estés del modelo hegemónico”.

“La indumentaria además de ser una forma de expresión es un reflejo del alma y la vida es muy corta para no atreverse a experimentar”. aviesc who?

Miguel Pánuco, director creativo de la firma Pánuco

Si bien la industria de la moda es un espacio seguro y abierto a la diversidad, en México la discriminación y violencia se viven de forma sistemática y cotidiana, coartando los derechos de la población en general.

Al hablar de la comunidad LGBTQIA+ el problema se dispara a niveles alarmantes tal como lo arroja la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México del año 2017 (ENADIS 2017), elaborada por el INEGI y el CONAPRED. Según los resultados de la encuesta, en México 20.2% de la población mayor de edad fue discriminada por alguna característica personal (como puede ser la orientación sexual), el 36% de los entrevistados no rentaría un cuarto a una persona trans, 35.9% no rentaría un cuarto a una persona por tener VIH y el 32.3% tampoco lo rentaría a una persona gay o lesbiana. Una vez más, la visibilidad y una educación sin prejuicios son fundamentales para evitar que siga incrementando la hostilidad social que impera y afecta los derechos más esenciales de todas las minorías.

Esta ha sido la bandera de Miguel Pánuco, director creativo de la firma Pánuco, quien en el año 2020 hizo público a través de sus redes sociales su estatus como persona VIH+ indetectable. Desde entonces, Miguel a la par de su trabajo como diseñador, es un activista que apoya a diferentes asociaciones civiles a través de su proyecto “Soy Positivo”, que brinda mayor exposición a personas VIH positivas con el objetivo de “combatir la serofobia que existe en México”.

“El VIH en la actualidad no es mortal, lo que mata es la desinformación y el estigma que impone la sociedad sobre nosotres”. miguel pánuco

Fotografías: Oscar Ceja

Revolución en el modelaje

Según datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT, en 2021 en México se registraron 81 asesinatos por motivos de orientación sexual e identidad de género, de los cuales casi la mitad fueron hacia mujeres trans. Una vez más la representación de figuras exitosas en la escena de la moda internacional como Magdaleno Delgado —quien se identifica como no binario— o mujeres trans como Trinidad González o Cici Tamez, ayudan a derribar barreras y abren mentes.

“Creo que en México nos falta mucho por aprender sobre la palabra incluyente y la diversidad, en la industria de la moda aún hay muchas normas obsoletas que generan rechazo”, según la experiencia de Trinidad González quien es imagen de la más reciente campaña de Vivienne Westwood.

Finalmente, la mejor manera de generar el cambio es ser valientes y auténticos, una visión que comparte Magdaleno Delgado “el sentirme más libre no tiene que ver con definirme, mi manera de ver el mundo no tiene que explicarse ni entenderse, sólo ser vivida, eso ya es activismo; todo esto con el apoyo de mis hermanas y mi comunidad. No necesitamos entenderlo todo para ser respetuoses”. Juntes siempre seremos más fuertes.

Fotografía: Cortesía In The Park Management

Fotografía: Kristin-Lee Moolman

Artículo originalmente publicado en la revista física de Harper’s Bazaar México Junio 2022.