Un simple accidente, la película galardonada con la Palma de Oro 2025 ¿de qué trata y cuándo llega a México?

Un simple accidente (It Was Just an Accident), es la gran ganadora de la Palma de Oro 2025 en la 78ª edición del Festival de Cannes, dirigida por el cineasta iraní Jafar Panahi. Este reconocimiento es especialmente significativo dado el contexto político de Panahi, quien tiene una historia de lucha y superación ya que ha sido encarcelado en varias ocasiones por su postura crítica hacia el régimen iraní.

La película galardonada es una coproducción entre Irán, Francia y Luxemburgo. Aunque los detalles específicos de la trama se mantienen en secreto y se ha descrito como un misterio herméticamente guardado, lo que ha generado gran expectación entre los críticos y el público.

¿Cuándo llegará Un simple accidente a México?

En cuanto a la distribución, la plataforma Mubi ha adquirido los derechos para América Latina, el Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, Turquía e India, mientras que Neon se encargará de la distribución en América del Norte, por lo que se espera que llegue a México en próximos meses, muy probablemente a final de 2025.

Este galardón reafirma la relevancia de Panahi en el cine contemporáneo y su capacidad para abordar temas políticos y sociales a través de su obra cinematográfica.

Jafar Panahi, la trayectoria de un activista del cine

Jafar Panahi es uno de los cineastas más importantes del cine iraní contemporáneo, conocido por su enfoque humanista, su crítica social y su valentía artística.

Nació en 1960 en Mianeh, Irán y estudió cine en la Universidad de Teherán. Comenzó su carrera como asistente de dirección de Abbas Kiarostami, colaborando en A través de los olivos (1994).

Otras películas de Jafar Panahi además de Un simple accidente

Su debut como director fue un hito:



1995 – El globo blanco (The White Balloon): ganó la Camera d’Or en Cannes. Una historia sencilla sobre una niña que quiere comprar un pez dorado. Ya mostraba su estilo realista centrado en los niños y la vida cotidiana.

ganó la Camera d’Or en Cannes. Una historia sencilla sobre una niña que quiere comprar un pez dorado. Ya mostraba su estilo realista centrado en los niños y la vida cotidiana. 1997 – El espejo (The Mirror) : ganó el Leopardo de Oro en Locarno. Una niña pierde a su madre en Teherán y rompe la “cuarta pared” en medio de la película. Una meditación sobre la realidad y la ficción.

: ganó el Leopardo de Oro en Locarno. Una niña pierde a su madre en Teherán y rompe la “cuarta pared” en medio de la película. Una meditación sobre la realidad y la ficción. 2000 – El círculo (The Circle) : ganó el León de Oro en el Festival de Venecia. Un retrato de mujeres enfrentadas al sistema patriarcal en Irán. Fue prohibida en su país.

: ganó el León de Oro en el Festival de Venecia. Un retrato de mujeres enfrentadas al sistema patriarcal en Irán. Fue prohibida en su país. 2003 – Crimson Gold : ganó el premio Un Certain Regard en Cannes. Coescrita con Kiarostami, cuenta la historia de un veterano de guerra que planea un robo. Crítica feroz a la desigualdad social.

: ganó el premio Un Certain Regard en Cannes. Coescrita con Kiarostami, cuenta la historia de un veterano de guerra que planea un robo. Crítica feroz a la desigualdad social. 2006 – Offside: ganó el Oso de Plata en Berlín. Un grupo de chicas trata de entrar disfrazadas a un estadio de fútbol donde solo se permite el acceso a hombres. Prohibida en Irán.

2011 – This Is Not a Film fue grabada en su apartamento durante un arresto domiciliario impuesto por el régimen iraní. Fue sacada en USB escondido en una tarta dirigida a Cannes.

2015 – Taxi Teherán Ganó el Oso de Oro en Berlín. Panahi se hizo pasar por taxista y filmó a los pasajeros. Se trata de una crónica social ingeniosa y audaz.

2018 – Tres caras (3 Faces) ganó mejor guion en Cannes. Una historia sobre una actriz, una campesina y una adolescente. Una reflexión sobre la identidad femenina y la represión cultural en oriente.

En marzo de 2010, Panahi fue detenido mientras preparaba una película crítica con la situación sociopolítica de Irán. Fue acusado de propaganda contra el sistema, reunión y colusión contra la seguridad nacional y de hacer películas sin permiso.

Para diciembre de 2010 fue sentenciado a 6 años de prisión y recibió la prohibición de hacer películas, dar entrevistas o viajar al extranjero durante 20 años. En 2022 fue arrestado nuevamente después de protestar por la detención de otros cineastas iraníes y fue liberado en 2023 tras una huelga de hambre.