Todo lo que debes saber de la nueva tienda flagship de Tiffany & Co. en Ciudad de México

La nueva tienda flagship de Tiffany & Co. —ubicada en la colonia Polanco— nos tiene muy de buenas por la grandiosa experiencia de más de 800 metros cuadrados inspirados en la icónica tienda de la Quinta Avenida en Nueva York, The Landmark.

La anunciada inauguración es un conjunto de experiencias que no podíamos esperar más para compartir contigo y es que no sólo es un fascinante viaje por el lujo y la estética de una marca legendaria y pionera en joyería, sino que también cuenta con el primer Blue Box Café de América Latina, y sí, está en la Ciudad de México.

La nueva tienda ofrece una atmósfera única que fusiona el arte, la artesanía y el legado de la marca en un solo espacio mientras brinda una experiencia de compra excepcional. Su fachada, una impresionante obra de cerámica hecha a mano, exhibe un degradado azul que evoca el tono distintivo de la Casa. Esta creación rinde homenaje al legado de Louis Comfort Tiffany y su maestría en mosaicos a principios del siglo XX. Como elemento central del diseño, destacan los pájaros de mosaico, elaborados artesanalmente e inspirados en el icónico motivo Bird on a Rock de Jean Schlumberger. Introducido en 1965, este diseño es tan vanguardista y relevante hoy como lo fue hace casi 60 años cuando Schlumberger lo creó.

Cortesía Tiffany & Co

La tienda combina elementos del diseño mexicano con la herencia de Tiffany & Co. y cuenta con un imponente muro de cerámica creado por Mauricio Paniagua y Tony Moxham, además de lámparas personalizadas por Perla Valtierra. En la planta baja, los visitantes pueden descubrir las colecciones más emblemáticas de la Casa; Lock, HardWear, T y Knot. En este espacio también se encuentra una exclusiva sección de relojes y un salón privado diseñado para ofrecer una experiencia de compra personalizada. Para celebrar la más alta expresión de la joyería, la sección Tiffany High Jewelry y Jean Schlumberger by Tiffany exhibe piezas extraordinarias que reflejan la maestría y el legado de la Casa. Estos espacios han sido creados para generar una atmósfera de sofisticación y lujo para los clientes de Tiffany & Co.

En el segundo piso se encuentra la sección All About Love, donde se exhibe el icónico anillo de compromiso Tiffany, el máximo símbolo de amor. Este espacio destaca por su diseño de vitrinas de diamantes, que reflejan la estética moderna y sofisticada de la Casa. Además, en este nivel se ubica el Tiffany Bar inspirado en el telón de mosaico que Louis Comfort Tiffany diseñó para el Palacio de Bellas Artes; además de dos salones privados y un área dedicada a Home & Accessories.

Cortesía Tiffany & Co.

¿Qué encontrarás en el primer Blue Box Café de América Latina?

La tienda en Masaryk presenta el primer Blue Box Café en América Latina en colaboración con el reconocido chef y restaurantero Edo López para una experiencia gastronómica excepcional. El café presenta un menú cuidadosamente curado para el desayuno, así como opciones de comida durante todo el día y un exclusivo servicio de té, con influencias de la gastronomía mexicana.

Más que una joyería, la tienda flagship de Tiffany & Co. en Masaryk es un centro cultural que exhibe una artesanía inigualable, arte excepcional, una fusión de elementos de diseño local y neoyorquino, así como el primer Blue Box Café de América Latina.

Tiffany & Co. Masaryk se encuentra en Masaryk 460, Polanco, 11540, Ciudad de México, y está abierta todos los días de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. Blue Box Café está abierto de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. sin embargo, es necesario reservar tu visita aquí.