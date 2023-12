The Cover. Fernanda Castillo, en plenitud tanto personal como profesional

Fernanda Castillo, quien actualmente protagoniza la obra de teatro “El Padre”, se encuentra en plenitud tanto en su carrera profesional como en su vida personal. En Harper’s Bazaar, nos enorgullece presentar a Fernanda en su mejor momento, brillando con todo su esplendor y cosechando los frutos de todo lo que ha sembrado en un camino que no ha sido fácil, pero que ella misma se ha encargado de labrar. Y porque merece todo y más.

FOTOGRAFÍA: ALEJANDRO SALINAS.

FASHION STYLING: ALONSO MURILLO.

MAQUILLAJE: VICENTE MONTOYA.

PEINADO: ERNESTO VARGAS.

Aretes, collar, brazalete y anillos, HStern. Vestido, Dolce & Gabbana. FOTOGRAFÍA: ALEJANDRO SALINAS

Collares, brazalete y anillos, HStern. Vestino y underwear, Miu Miu. FOTOGRAFÍA: ALEJANDRO SALINAS

Arrtes y collar, HStern. Saco, Chanel. FOTOGRAFÍA: ALEJANDRO SALINAS

La primera vez que conocí a Fernanda Castillo fue en 2006, en el estreno de la obra “Hoy no me puedo levantar”. Al finalizar la función, yo, extasiada por ser fanática de Mecano y conmovida hasta las lágrimas por las actuaciones de aquellos jóvenes actores que no conocía, esperé a los protagonistas a las afueras del teatro para poder pedirles una foto o un autógrafo. Afortunadamente para mí, Fernanda Castillo, Alan Estrada y Luis Gerardo Méndez, el elenco principal de la obra en aquel momento, salieron amablemente a fotografiarse y convivir un rato con quienes los esperábamos al terminar la función.

En ese momento que pude tener de cerca la imponente presencia de Fernanda, jamás imaginé que la vida me daría la oportunidad de trabajar a su lado. Pero de lo que sí estaba segura después de ver su magnífica interpretación de María en ese musical de Nacho Cano, es que Fer llegaría muy lejos y que su pasión, talento y generosidad en el escenario la convertirían en una estrella. No me quedaba la menor duda.

Aretes, collar y anillos, HStern. Vestido y botas, Gucci. FOTOGRAFÍA: ALEJANDRO SALINAS.

Aretes, collares y brazaletes, HStern. Vestido, Louis Vuitton. FOTOGRAFÍA: ALEJANDRO SALINAS.

Collares, HStern. Top, Louis Vuitton. FOTOGRAFÍA: ALEJANDRO SALINAS.

El camino de Fernanda ha estado plagado de éxitos gracias a sus participaciones en telenovelas y a los éxitos en películas como “Una mujer sin filtro”, “Dulce Familia”, “Ya veremos”, “Mi pequeño gran hombre”, “Enfermo amor” y muchas más. Pero Fernanda recuerda con especial cariño su protagónico en “Una mujer sin filtro”. “Después de que nadie me daba trabajo en el cine, me dieron esa oportunidad. Recuerdo que en la noche de estreno me subí a la alfombra roja para la foto de grupo y de repente los fotógrafos dijeron: ‘Que se quede sólo la protagonista’ y todos mis compañeros se bajaron y me quedé yo sola ahí parada. Flavio Medina empezó a aplaudir y me dieron ganas de llorar porque jamás pensé que yo iba a ser la que se quedaba ahí posando como protagonista”, confiesa conmovida.

La obra de teatro “El Padre”, de Florian Zeller, recientemente se estrenó en el Teatro Fernando Soler y estará en cartelera al menos hasta mediados de enero. En esta magistral obra, Fer comparte créditos con el gran maestro Luis de Tavira. “Cuando estudiaba actuación, me preguntaba cómo sería tomar clases o ser dirigida por él. Pensaba que se me iba a ir la vida sin siquiera conocerlo”, revela. “Ha sido tan generoso. Es un hombre que ha dedicado toda su vida a la docencia y a la dirección de teatro”, afirma. “El Padre es un texto maravilloso que habla de un lugar hacia donde vamos todos: la vejez y la no salvación. Pero a mí me pasa con esta obra que, a pesar de lo duro que es que una persona se vaya degenerando con una enfermedad como el Alzheimer, me hace pensar que yo hoy todavía tengo la esperanza de ver a mi hijo crecer, de acordarme de lo que he logrado, de saber y valorar quién soy. Todavía tengo tiempo de decirle a la gente que la quiero, de abrazarla y de estar”, confiesa.