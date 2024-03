Quiénes son las actrices nominadas a un Oscar este 2024

Aunque dos de las estrellas de Barbie no están incluidas en los premios Oscar 2024 como Mejor Actriz o Mejor Directora, Margot Robbie y Greta Gerwig, respectivamente, otras figuras femeninas dentro de la película se posicionaron entre las nominadas, como America Ferrera como Mejor Actriz de Reparto. Como ella hay más actrices que este año forman parte del tercio de mujeres nominadas al Oscar este 2024. Conoce más de quienes están en la lista.

Todas las actrices nominadas a un premio Oscar 2024

Mejor Actriz protagonista

• Annette Bening (Nyad)

Nació el 29 de mayo de 1958 en Topeka, Kansas, y ha protagonizado numerosas películas exitosas, incluyendo American Beauty, por la cual recibió una nominación al Premio de la Academia por Mejor Actriz. También ha sido reconocida por su trabajo en películas como The Kids Are All Right, Being Julia, The Grifters y Bugsy.

• Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)

Nació el 11 de mayo de 1986 en Kalispell, Montana, criada en la reserva Blackfeet en Browning, Montana y Seattle, es de ascendencia piesnegro, nez percé y europea. Se hizo más conocida por su papel en la película Certain Women (2016), dirigida por Kelly Reichardt, donde interpreta a una joven ranchera llamada Jamie que desarrolla una conexión con una abogada interpretada por Kristen Stewart.

• Sandra Hüller (Anatomy of a Fall)

Originaria de Alemania, Hüller se formó en la Hochschule für Schauspielkunst “Ernst Busch” en Berlín y comenzó su carrera actuando en el teatro. Sin embargo, alcanzó fama internacional con su destacada interpretación en la película Toni Erdmann (2016), dirigida por Maren Ade —su actuación le valió elogios de la crítica y numerosos premios, incluida una nominación al Premio del Cine Europeo a la Mejor Actriz.

• Carey Mulligan (Maestro)

Carey es una actriz británica que ha aparecido en una variedad de películas aclamadas por la crítica y el público, incluyendo An Education (2009), por la cual recibió una nominación al Premio de la Academia por Mejor Actriz, así como Never Let Me Go (2010), Drive (2011), Shame (2011), The Great Gatsby (2013) y Suffragette (2015).

• Emma Stone (Poor Things)

Originaria de Arizona, comenzó su carrera como actriz en teatro y televisión, y más tarde se trasladó al cine. Entre su filmografía está Superbad (2007), Zombieland (2009), The Help (2011), Crazy, Stupid, Love (2011), The Amazing Spider-Man (2012) y su secuela, Birdman (2014). Con La La Land (2016) ganó el Premio de la Academia a la Mejor Actriz.

Mejor Actriz de reparto

• Emily Blunt (Oppenheimer)

Blunt ha aparecido en una gran variedad de películas, como The Devil Wears Prada (2006), Edge of Tomorrow (2014), Sicario (2015) y A Quiet Place (2018). Con Mary Poppins Returns (2018) recibió una nominación al Premio de la Academia por Mejor Actriz.

• Danielle Brooks (The Color Purple)

Es conocida principalmente por su papel como Tasha ‘Taystee’ Jefferson en la exitosa serie de televisión Orange Is the New Black; y ha tenido otros papeles en televisión, cine y teatro, incluyendo apariciones en series como Master of None y The Good Fight. Además de su carrera como actriz, Brooks es una activista y defensora de la positividad corporal y la representación inclusiva en los medios de comunicación.

• America Ferrera (Barbie)

Actriz, productora y directora estadounidense, conocida principalmente por su papel protagónico en la exitosa serie de televisión Ugly Betty, donde interpretó a Betty Suárez (y ganó un Globo de Oro y un premio Emmy). Ha tenido papeles destacados en películas como The Sisterhood of the Traveling Pants y su secuela, así como en Real Women Have Curves y End of Watch. Ferrera también es conocida por su activismo en temas como los derechos de los inmigrantes, los derechos de las mujeres y la representación latina en los medios de comunicación.

• Jodie Foster (Nyad)

Con una de las carreras más destacadas, a Jodie la hemos visto en Taxi Driver (1976), dirigida por Martin Scorsese, lo que la catapultó a la fama a una edad temprana. Desde entonces, Foster ha tenido una carrera exitosa y prolífica en la actuación, ganando numerosos premios, incluyendo dos premios de la Academia por Mejor Actriz (The Accused y The Silence of the Lambs)1991).