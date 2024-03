Dónde y a qué hora ver los premios Oscar 2024

Presentada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la 96a ceremonia de los premios Oscar 2024 reconocerá a las mejores películas que vimos en 2023. Como cada año, el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, California, será el escenario de la premiación, la cual se efectuará el próximo 10 de marzo 2024 y será conducida por el presentador Jimmy Kimmel.

¿Cuándo es la gala de Los Oscar 2024?

El domingo 10 de marzo 2024 se llevará a cabo la gala (red carpet) y premiación de los Oscar desde Los Ángeles. Cada año, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas organiza los Oscar, la ceremonia que reconoce la excelencia en logros cinematográficos desde 1929.

getty

¿Dónde puedo ver los Oscar 2024 México?

En Latinoamérica, la completa cobertura de los premios Oscar 2024 comenzará con un pre-show en TNT y Max el 10 de marzo a las 16:00hs (Mexico). La alfombra roja inicia a las 17:00hs.

Jimmy Kimmel, el presentador y productor ganador del Premio Emmy, regresará como el anfitrión de los Oscar, y esta será la cuarta vez que Kimmel conduzca la ceremonia. Además, Raj Kapoor se desempeñará como el productor y productor ejecutivo (Raj ha trabajado en el programa durante los últimos siete años); la nominada al Emmy, Molly McNearney será la productora ejecutiva por segundo año consecutivo, Katy Mullan será la productora ejecutiva, y Hamish Hamilton dirigirá el espectáculo (ha trabajado con Madonna, U2 y más artistas).

¿Quiénes están nominados a los Oscar 2024?

Las nominaciones a la 96ª edición de los Premios de la Academia revelaron una variedad diversa de contendientes, con una mezcla de participantes esperados e historias sorprendentes. Encabezando la lista está la aclamada por la crítica Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, mientras que otros nominados incluyen una biografía sobre Leonard Bernstein (Maestro), un western oscuro (La Zona de Interés), la historia de la bomba atómica (Oppenheimer) y una exploración cómica del autodescubrimiento a través de la perspectiva de una muñeca (Barbie). Cada una de estas recibió numerosas nominaciones —tan solo en el caso de Barbie hubo 8 nominaciones incluyendo Mejor Película, Actor de Reparto para Ryan Gosling, Actriz de Reparto para America Ferrera, Diseño de Vestuario para Jacqueline Durran, Canción Original por ‘I’m Just Ken’ (música y letras de Mark Ronson y Andrew Wyatt) y ‘What Was I Made For?’ (música y letras de Billie Eilish y Finneas O’Connell), Diseño de Producción para Sarah Greenwood y Katie Spencer, y Guion Adaptado para Greta Gerwig y Noah Baumbach. Aquí está la lista completa de los nominados a los Oscar 2024.