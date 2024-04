Premio Bazaar: Presente y Futuro de la Moda

Para Harper’s Bazaar es un orgullo presentar, junto a la Universidad Iberoamericana, a las primeras ganadoras del Premio Bazaar otorgado a tres looks creados por alumnas del octavo semestre de la carrera en Diseño de Indumentaria y Moda de dicha institución académica. Las galardonadas representan a una nueva generación que está enfocada no sólo en propuestas creativas en diseño y confección de las prendas, sino en comunicar mensajes importantes –como la sustentabilidad, la autoexpresión y la diversidad– a través de sus creaciones. Los looks que se muestran en este portafolio fueron cuidadosamente seleccionados por el equipo editorial de Bazaar para brindarles visibilidad a través de la fotografía y el estilismo de moda y belleza, así como amplificación a las voces de las alumnas responsables de su elaboración. Sin duda, ellas forman parte del presente y futuro de la moda en México y sus mensajes deben ser escuchados.

KIMBERLY PACHECO Y SOPHIA SCHLESKE

“Nuestra colección, llamada Weltschmerz, redefine la moda a través de su compromiso con la sostenibilidad haciendo uso de materiales como bio-textil creado a partir de residuos de café, transformando los desechos de la cafetería de la universidad, en prendas; mezclilla, usando técnicas de reutilización de jeans para reducir la huella ambiental; y gabardina, aportando mayor fluidez. Queremos comunicar la importancia que tenemos que darle a nuestros patrones de consumo y brindar conciencia, no sólo a los usuarios, sino también a nosotros los diseñadores, sobre qué estamos haciendo realmente para cambiar esta crisis climática que estamos viviendo”.

Diseñadoras: Sophia Schleske y Kimberly Pacheco. Colección: Weltschmerz Mensajes clave: Con un enfoque en prendas de semi lujo adaptables al futuro sostenible y situada en un futuro distópico, es un llamado urgente a reconectar con la Tierra, destacando las consecuencias del consumo irresponsable y subrayando un compromiso inquebrantable con la sostenibilidad. Materiales: bio-textil de residuos de café; mezclilla reutilizada y gabardina. Fotografías de ISABELLA MURILLO

SOFÍA MIRANDA Y DIANA LAURA CHÁVEZ

“Sing for absolution es una colección que representa la conexión entre la música y la moda como medio de expresión artística. Evoca emociones profundas y transporta a quienes la usan a un mundo distinto, inspirada en el icónico álbum “Absolution”, de Muse. La música tiene la capacidad de hacernos olvidar la realidad y sumergirnos en un estado de ilusión. Los diseños, los colores y las diferentes técnicas textiles se entrelazan para crear una experiencia sensorial única que permite a quienes la visten escapar de la rutina diaria y sumergirse en un mundo de fantasía, encontrando una especie de redención en nuestra propia imaginación”.

Diseñadoras: Diana Laura Chávez y Sofía Miranda. Colección: Sing for absolution Mayores retos: El proceso de intervención textil fue lo más complicado y también lo más tardado. El quemado de la tela fue 100% hecho a mano y se necesitaron 40 horas para realizar la técnica textil. Materiales: Back Satín Crepe con intervención textil a mano. Fotografías de ISABELLA MURILLO

REGINA BOTELLO Y VALERIA NIETO

“Esta colección genderless, de nombre Jendaresu, se inspira en la armonía de los jardines japoneses, la dualidad del yin y yang, y la interacción entre sombra y luz para crear prendas que reflejan belleza, fluidez e igualdad. Cada diseño busca capturar la esencia de la naturaleza y la filosofía oriental en un contexto contemporáneo y sin género. La capa/falda simboliza la versatilidad, permitiendo que cada individuo se sienta cómodo y auténtico en su elección de estilo. Creamos una declaración de empoderamiento personal, rompiendo barreras y permitiendo que cada persona defina su identidad, independientemente de las normas tradicionales de género”.

Diseñadoras: Valeria Nieto y Regina Botello. Colección: Jendaresu. Versatilidad del look: Con su diseño fluido y capacidad de transformación, la adaptabilidad del look se refleja en su diseño modular. También es ideal para expresar la individualidad de cada persona, brindando una opción única y sin género, perfecta para la autoexpresión. Materiales: Tergal gris oscuro. Fotografías de ISABELLA MURILLO

Dirección creativa y fashion styling de ALONSO MURILLO.

Modelo: Mariana Arias. Peinado: Blanca Díaz. Maquillaje: Gio Lozano. Producción: Estudio Alfa Once.