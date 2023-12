Películas sobre Año Nuevo que te harán reír, llorar y creer en el futuro

Ya sea que tengas un gran plan en la noche para 2024 o no, empezar el fin de año con estas películas no decepcionará. Hay historias románticas, familiares y de amigos que nos recuerdan que el cambio de año no es algo tan terrible. Sigue esta lista de películas sobre Año Nuevo que nos hacen tener un poco de esperanza en lo que vendrá —y siempre ayudan si sólo quieres quedarte en casa.

New Year’s Eve (2011)

La película sobre varias historias —dirigida por Gary Marshall— se volvió una de las obligadas para ver cada Año Nuevo. Con un elenco estrella que incluye a Halle Berry, Jessica Biel, Jon Bon Jovi, Abigail Breslin, Ludacris, Robert De Niro, Zac Efron, Ashton Kutcher, Sarah Jessica Parker y más, no podemos evitar sentir emoción de ver cómo cae la bola en Nueva York.

When Harry Met Sally (1989)

La escena de Nochevieja en When Harry Met Sally es inolvidable; todos sabemos qué pasa cuando los viejos amigos Harry (Billy Crystal) y Sally (Meg Ryan) se encuentran en esa fiesta de Año Nuevo.

Bridget Jone’s Diary (2001)

La encantadora comedia romántica por excelencia sobre los percances y aventuras de Bridget Jones, incluyendo sus propósitos de Año Nuevo —porque cuando te despiertas con resaca después de la fiesta del curry de pavo de tu madre, es el momento de hacer una lista de tus propósitos. Los de Bridget fueron: “Propósito número uno: obviamente, perderé veinte libras. Número dos: encontraré un novio agradable y sensato y no seguiré formando vínculos románticos con alcohólicos, adictos al trabajo, mirones, megalómanos, inútiles emocionales o pervertidos”.

About Fate (2022)

Dirigida por el cineasta ruso Maryus Vaysberg y con guión de Tiffany Paulsen, About Fate cuenta la historia de Griffin (Thomas Mann) y Margot (Emma Roberts), un abogado y una realtor que viven en el mismo vecindario —sin saberlo— y por azares del destino él se convierte en la “pareja falsa” de Margot para la boda de su hermana, pues ella había terminado con su novio-karateka-entusiasta-del-reiki de tres meses. Todo esto mientras Griffin planeaba pedirle matrimonio a su ególatra novia influencer Clementine (Madelaine Petsch).

An Affair To Remember (1957)

Protagonizada por Cary Grant y Deborah Kerr, la película narra la historia de un hombre y una mujer que se conocen y se enamoran en un crucero transatlántico. Ambos están comprometidos con otras personas, pero acuerdan reunirse seis meses después en la cima del Empire State Building si sus sentimientos persisten.