Mónica Huarte: Réquiem y el personaje que la sacó de una zona de confort

Estamos en un día lluvioso en la penitenciaría de Huntsville, Texas, entre reporteros y manifestantes que esperan la resolución de un caso que ha sido esperado, celebrado y descalificado por más de uno después de un polémico juicio, el de la apelación que intenta detener una ejecución. Bajo esta narrativa tenemos al personaje de Emma Solís (una imponente y dura fiscal) interpretada por Mónica Huarte, quien nos platica más sobre Réquiem y por qué despertará en el público una serie de debates reflexivos.

¿Cómo describes tu experiencia con el personaje de Emma Solís en Requiem?

Es una mujer muy insensible, totalmente determinada en lo que cree; es muy firme y realmente cree que siempre está en lo correcto y que esa es su manera de cambiar el mundo. Es su pequeño granito que pone para cambiar al mundo, pero es muy extremo lo que hace. Entonces es un personaje que está en un gran grado de tensión. Ha sido un reto meterme en esta piel que ha sido tan distinta a como soy, pero eso es lo que busca uno como actor, meterse en lugares para tener un poco de compasión y entender un poco a gente que hace cosas muy extremas.

Mónica Huarte estrena la obra de teatro Réquiem. cortesía

¿Qué piensas de obras como Réquiem, que te hacen cuestionar ideas y generar debates?

Justo son las obras que a mí me gustan. Vemos al teatro que entretiene, divierte, pero reflexiona y refleja [más]. Este teatro del que sales y tienes ganas de irte a cenar para seguir hablando de la obra, me fascina. Y me encanta estar en una obra que sé que va a provocar eso, porque la gente va a pasar de un bando al otro, van a estar en movimiento. Y piensas, ¿qué harías?, ¿qué justicia harías?

Cuéntanos un poco de la convivencia con tu coprotagonista Alberto Estrella.

El mejor compañero del universo: es generoso, es un actor extraordinario que está ahí contigo todo el tiempo. Nunca nos había tocado trabajar juntos, y nos hemos llevado increíble porque los dos teníamos ganas de trabajar juntos. Todo ha sido fácil, ha sido un proceso súper gososo. Y creo que tiene que ver con que Enrique es un director espectacular —moría trabajar con él— y es todavía mejor de lo que esperaba, porque tiene un cuidado y un respeto al actor, y una inteligencia para ver cosas que los demás no ven. Te da llaves para abrir puertas, ha sido un proceso que, a pesar de ser el mío un personaje doloroso y que exigió mucho de mí, todo el proceso fue delicioso.

¿Qué proyectos a futuro vienen para Mónica Huarte?

Estoy ahorita en 7 Veces a Dios, los jueves, en el personaje de Namor. Y viernes, sábado y domingo en Réquiem. Está Señora Influencer en plataformas, ¡fue un exitazo y eso me tiene muy contenta! Y se va a estrenar Es Por Su Bien, una película que hice con Kate del Castillo y Consuelo Duarte, las tres somos protagonistas.

¿Qué le dirías al público para ir a ver a Réquiem?

Que va a ser una experiencia que los va a sacudir, que los va a hacer cuestionar muchas cosas, que van a ver grandes actores en escena —es un duelo actoral fascinante. Y que del teatro siempre entras de una manera y sales de otra manera, entonces que se den el tiempo de ir a cuestionarse la justicia divina, la justicia del hombre, qué hacer con una persona que comete un crímen. Que sigamos cuestionándonos en qué punto están y qué decisiones tomaríamos.

Réquiem estará en el Foro Shakespere a partir del 15 de marzo.