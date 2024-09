Miniseries para ver en el puente de septiembre 2024

He dicho anteriormente que mi toxic trait es acabar las series en una sola sentada, o simplemente no las puedo terminar. Seguro no soy la única allá afuera. Por eso las miniseries son de las mejores opciones para gente que no tiene tiempo de esperar nuevas temporadas, o simplemente son malos en darle el merecido seguimiento a una producción de largo aliento. Aprovechando el puente del 16 de septiembre, recopilamos varias de estas miniseries que vale la pena ver (o volver a ver) y así disfrutar de unas merecidas tardes de descanso.

Las mejores miniseries en streaming para ver este puente en septiembre

1. The Perfect Couple (Netflix)

Amelia (Eve Hewson) está a punto de casarse con un miembro de una de las familias más ricas de Nantucket —donde la matriarca de la familia es Greer (Nicole Kidman)—, hasta que una muerte impactante descarrila la boda y convierte a todos en sospechosos.

2. Señorita 89 (Prime Video, Claro Video)

Este drama de época ambientado en 1980 en México sigue a las concursantes que se entrenan para el certamen de Miss México. Todo mientras compiten para llegar con vida al certamen final. Con las actuaciones de Leidi Gutiérrez, Coty Camacho, Bárbara López, Ilse Salas, Natasha Dupeyron y Ximena Romo.

3. El caso Hartung (Netflix)

Thulin y Hess, su reacio nuevo compañero, investigan un horrible asesinato. La política Rosa Hartung regresa al trabajo luego de la desaparición de su hija. Esta miniserie nórdica de suspenso (también conocida como The Chestnut Man) reúne que lo peculiar de estos crímenes es la presencia de un macabro detalle: en cada escena del crimen se encuentra una muñeca hecha de castañas.

4. Nadie nos va a extrañar (Prime Video)

En la década de los 90, cinco adolescentes buscan dinero y popularidad, por lo que crean un negocio ilegal en la escuela. Sin embargo todo cambia por muerte inesperada que pondrá en riesgo lo que han construido. Una serie de televisión mexicana creada por Adriana Pelusi y Gibrán Portela, con las actuaciones de Axel Madrazo, Nicolás Haza, Camila Calónico, Alejandro Puente, Virgilio Delgado y Macarena Oz.

5. The Night Of (Claro Video, Max)

The Night Of es una miniserie de drama criminal con ocho episodios, basada en la primera temporada de Criminal Justice, una serie británica de 2008. Después de una noche de fiesta con una mujer que recogió, un hombre se despierta y la encuentra muerta a puñaladas y es acusado de su asesinato.

6. Chernobyl (Claro Video, Prime Video)

Chernobyl dramatiza la historia del desastre de la planta nuclear de Chernóbil de abril de 1986 que ocurrió en la República Socialista Soviética de Ucrania (Unión Soviética), contando las historias de las personas que causaron el desastre y de quienes respondieron al mismo.

7. Normal People (Prime Video)

Desde la escuela hasta la universidad, Connell (Paul Mescal) y Marianne (Edgar Disy-Jones) entretejen sus vidas en un programa que explora lo complicado que puede ser el amor joven.

8. Maid (Netflix)

‘La asistenta’ (Maid) tiene solo 10 episodios y sigue las desventuras de una joven de clase baja (Margaret Qualley) para escapar de su complicada situación. Es de esas series donde te sientes como dentro del show, con todos los altibajos del personaje.